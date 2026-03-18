Инвестиции в промышленность Смоленской области увеличились - РИА Новости, 18.03.2026
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
18:02 18.03.2026 (обновлено: 18:03 18.03.2026)
Инвестиции в промышленность Смоленской области увеличились
Инвестиции в промышленность Смоленской области увеличились - РИА Новости, 18.03.2026
Инвестиции в промышленность Смоленской области увеличились
Инвестиции в промышленность Смоленской области выросли на 32% в 2025 году, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T18:02:00+03:00
2026-03-18T18:03:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленская область
смоленская область
василий анохин, смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область
Инвестиции в промышленность Смоленской области увеличились

Инвестиции в промышленность Смоленской области выросли в 2025 году

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Инвестиции в промышленность Смоленской области выросли на 32% в 2025 году, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Условия для модернизации действующих производств и привлечения инвестиций обсудили на заседании правительства области.
Губернатор добавил, что по итогам прошлого года предприятия увеличили объемы производства, а выручка от промышленной продукции превысила 540 миллиардов рублей.
Особое внимание в Смоленской области уделяется реализации крупных инвестиционных проектов. На машиностроительном заводе "Рославльские тормозные системы" продолжается модернизация. Рославльский вагоноремонтный завод в 2025 году открыл новый цех по производству полувагонов, летом 2026 года планирует запуск производства вагонов-цистерн. Ярцевский металлургический завод заключил первый в регионе специальный инвестиционный контракт, который открывает перспективы вложений и создание комплекса по производству холоднокатаного проката.
"Важную роль в этом процессе играют инструменты государственной поддержки. За последние два года предприятия нашего региона привлекли из федерального фонда развития промышленности более 5 миллиардов рублей. Региональный фонд развития промышленности за прошлый год предоставил 20 льготных займов на сумму 646 миллионов рублей, а его капитализация за последние два года увеличилась втрое", — написал Анохин в своем канале в мессенджере Мах.
Он положительно отметил результаты в повышении производительности труда. В регионе реализуется федеральный проект "Производительность труда" в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Сейчас в проекте участвуют 50 предприятий области, которые внедряют инструменты бережливого производства, что позволяет смоленским компаниям становиться более конкурентоспособными.
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленская область
 
 
