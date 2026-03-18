Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
18:06 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/gubernator-2081516858.html
Костромской губернатор представил предложения по развитию "Золотого кольца"
Костромской губернатор представил предложения по развитию "Золотого кольца"
Губернатор Костромской области Сергей Ситников на совещании в правительстве России представил предложения по развитию маршрута "Золотое кольцо", и его... РИА Новости, 18.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995971233_0:100:2971:1771_1920x0_80_0_0_cadaa4abf0f16ff684d024f51fa812f1.jpg
https://ria.ru/20260313/turizm-2080585194.html
https://ria.ru/20260313/zavod-2080540812.html
https://ria.ru/20260219/kostroma-2075503297.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995971233_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_b3ec339e427456fadb558a8453f4168c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Костромской губернатор представил предложения по развитию "Золотого кольца"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Губернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КОСТРОМА, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников на совещании в правительстве России представил предложения по развитию маршрута "Золотое кольцо", и его инициативы были включены в итоговый документ, сообщила пресс-служба правительства Костромской области.
Сообщается, что Сергей Ситников в среду выступил с докладом на стратсессии в координационном центре правительства России. Глава региона представил предложения по межрегиональному взаимодействию в рамках развития маршрута "Золотое кольцо".
"Золотое кольцо" стало национальным российским символом, олицетворяющим единение страны. Город Кострома – один из ключевых городов классического маршрута "Золотое Кольцо". Наши туристские бренды известны по всему миру: Родина российской Снегурочки, колыбель династии Романовых, сырная и ювелирная столица России", - отметил Сергей Ситников.
По мнению губернатора, благодаря костромским городам, включенным в "Золотое кольцо", маршрут заиграет новыми красками. Это Галич, Нерехта, Красное-на-Волге, Судиславль, Сусанино.
Сергей Ситников предложил новые межрегиональные маршруты-спутники исторической и патриотической тематики. Например, маршруты "Волжский путь императрицы Екатерины II", "Тропой народного единства". Также глава региона обратил внимание участников совещания на промышленный туризм.
"Мы заметили очень интересную особенность последнего десятилетия. Это интерес к промышленному туризму, о котором, к сожалению, мы сегодня не говорили. Видим, что достаточно большое количество турпосещений рассчитано на возможность посетить костромские производства, познакомиться с их работой, с их продукцией. Полагаю, нам это направление обязательно надо развивать", - обратился губернатор к собравшимся.
Особое внимание в выступлении главы региона было уделено вопросам модернизации аэропортов, обновления авиапарка и субсидирования перевозок и безопасности на федеральных трассах. Ситников предложил вернуться к вопросу расширения трассы Р-132 на участке "Ярославль – Кострома". Также, по мнению губернатора, для развития круизов по Волге необходимы универсальные заправочные комплексы для водного и наземного транспорта.
Отдельно Сергей Ситников остановился на практике вовлечения молодежи в туризм.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал замечательными идеи костромского губернатора. По его словам, все они войдут в протокол, и правительство возьмет их в работу.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала