Костромской губернатор представил предложения по развитию "Золотого кольца"

КОСТРОМА, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников на совещании в правительстве России представил предложения по развитию маршрута "Золотое кольцо", и его инициативы были включены в итоговый документ, сообщила пресс-служба правительства Костромской области.

Сообщается, что Сергей Ситников в среду выступил с докладом на стратсессии в координационном центре правительства России. Глава региона представил предложения по межрегиональному взаимодействию в рамках развития маршрута "Золотое кольцо".

"Золотое кольцо" стало национальным российским символом, олицетворяющим единение страны. Город Кострома – один из ключевых городов классического маршрута "Золотое Кольцо". Наши туристские бренды известны по всему миру: Родина российской Снегурочки, колыбель династии Романовых, сырная и ювелирная столица России", - отметил Сергей Ситников.

По мнению губернатора, благодаря костромским городам, включенным в "Золотое кольцо", маршрут заиграет новыми красками. Это Галич, Нерехта, Красное-на-Волге, Судиславль, Сусанино.

Сергей Ситников предложил новые межрегиональные маршруты-спутники исторической и патриотической тематики. Например, маршруты "Волжский путь императрицы Екатерины II", "Тропой народного единства". Также глава региона обратил внимание участников совещания на промышленный туризм.

"Мы заметили очень интересную особенность последнего десятилетия. Это интерес к промышленному туризму, о котором, к сожалению, мы сегодня не говорили. Видим, что достаточно большое количество турпосещений рассчитано на возможность посетить костромские производства, познакомиться с их работой, с их продукцией. Полагаю, нам это направление обязательно надо развивать", - обратился губернатор к собравшимся.

Особое внимание в выступлении главы региона было уделено вопросам модернизации аэропортов, обновления авиапарка и субсидирования перевозок и безопасности на федеральных трассах. Ситников предложил вернуться к вопросу расширения трассы Р-132 на участке "Ярославль – Кострома". Также, по мнению губернатора, для развития круизов по Волге необходимы универсальные заправочные комплексы для водного и наземного транспорта.

Отдельно Сергей Ситников остановился на практике вовлечения молодежи в туризм.