Стало известно, когда будет избран новый патриарх Грузии

ТБИЛИСИ, 18 мар - РИА Новости. Новый католикос-патриарх всея Грузии будет избран не ранее чем через 40 дней и не позднее чем через два месяца после кончины предыдущего предстоятеля Илии II, говорится в уставе Грузинской православной церкви.

В среду местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио Муджири заявил журналистам, что католикос-патриарх всея Грузии Илия II скончался в возрасте 93 лет в тбилисской клинике.

"Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилиси, будет избран расширенным собранием Грузинской церкви. Местоблюститель патриаршего престола должен созвать собрание через 40 дней, но не позднее чем через два месяца",- говорится в уставе.

Католикос-патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхета-Тбилиси, является предстоятелем Грузинской православной церкви и избирается пожизненно — до своей кончины. Порядок избрания определяется уставом об управлении Грузинской православной церковью, принятым в 1995 году. После кончины патриарха управление церковью временно переходит к местоблюстителю патриаршего престола, назначенному предыдущим патриархом. Местоблюститель обязан созвать Расширенное собрание Грузинской церкви не ранее чем через 40 дней и не позднее чем через два месяца после освобождения престола. До этого он созывает заседание Священного синода, который отбирает кандидатов на патриарший престол. Каждый член Синода имеет право выдвинуть одного кандидата, включая самого себя, после чего три архиерея, получившие наибольшее количество голосов, представляются на Расширенном собрании в качестве кандидатов.

Кандидат на должность патриарха должен быть по национальности грузином, являться архиереем Грузинской православной церкви, иметь духовное образование и достаточный опыт церковного управления, быть монахом, а также соответствовать возрастному цензу — не моложе 40 и не старше 70 лет.