Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, когда будет избран новый патриарх Грузии
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаг Грузии. Архивное фото
Религия
 
00:43 18.03.2026
Стало известно, когда будет избран новый патриарх Грузии
Стало известно, когда будет избран новый патриарх Грузии
Новый католикос-патриарх всея Грузии будет избран не ранее чем через 40 дней и не позднее чем через два месяца после кончины предыдущего предстоятеля Илии II,... РИА Новости, 18.03.2026
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_38:0:1241:902_1920x0_80_0_0_2657c104f60d158eebd311b9e24ea465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Стало известно, когда будет избран новый патриарх Грузии

Новый католикос-патриарх всея Грузии будет избран не ранее чем через 40 дней

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТБИЛИСИ, 18 мар - РИА Новости. Новый католикос-патриарх всея Грузии будет избран не ранее чем через 40 дней и не позднее чем через два месяца после кончины предыдущего предстоятеля Илии II, говорится в уставе Грузинской православной церкви.
В среду местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио Муджири заявил журналистам, что католикос-патриарх всея Грузии Илия II скончался в возрасте 93 лет в тбилисской клинике.
Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский Илия II - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Тело патриарха Грузии Илии II доставят для прощания в собор Самеба
Вчера, 22:03
"Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилиси, будет избран расширенным собранием Грузинской церкви. Местоблюститель патриаршего престола должен созвать собрание через 40 дней, но не позднее чем через два месяца",- говорится в уставе.
Католикос-патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхета-Тбилиси, является предстоятелем Грузинской православной церкви и избирается пожизненно — до своей кончины. Порядок избрания определяется уставом об управлении Грузинской православной церковью, принятым в 1995 году. После кончины патриарха управление церковью временно переходит к местоблюстителю патриаршего престола, назначенному предыдущим патриархом. Местоблюститель обязан созвать Расширенное собрание Грузинской церкви не ранее чем через 40 дней и не позднее чем через два месяца после освобождения престола. До этого он созывает заседание Священного синода, который отбирает кандидатов на патриарший престол. Каждый член Синода имеет право выдвинуть одного кандидата, включая самого себя, после чего три архиерея, получившие наибольшее количество голосов, представляются на Расширенном собрании в качестве кандидатов.
Кандидат на должность патриарха должен быть по национальности грузином, являться архиереем Грузинской православной церкви, иметь духовное образование и достаточный опыт церковного управления, быть монахом, а также соответствовать возрастному цензу — не моложе 40 и не старше 70 лет.
Выборы проходят на Расширенном собрании, однако право голосования имеют только члены Синода. Избранным считается кандидат, набравший более половины голосов участников. Если ни один из кандидатов не получает необходимого большинства, проводится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. После избрания нового патриарха проводится его интронизация — торжественное восшествие на престол, которое традиционно совершается в патриаршем кафедральном соборе Светицховели в Мцхете.
Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский Илия II - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Тело патриарха Грузии Илии II доставят для прощания в собор Самеба
Вчера, 22:03
 
РелигияГрузияИлия II (Католикос-Патриарх всея Грузии)Грузинская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала