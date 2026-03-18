В Тбилиси проходит траурное шествие в связи со смертью патриарха Илии II

ТБИЛИСИ, 18 мар - РИА Новости. В столице Грузии началось траурное шествие, гроб с телом патриарха всея Грузии Илии II переносят из патриаршей резиденции в кафедральный собор Святой Троицы (Самеба), передает корреспондент РИА Новости.

Процессия стартовала в 17.30 (16.30 мск) и проходит в сопровождении духовенства, представителей власти и тысяч верующих, пришедших проститься с духовным лидером страны. По всему маршруту следования собравшиеся выражают скорбь и отдают последние почести патриарху.