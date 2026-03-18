Госавтоинспекция призвала родителей обеспечить безопасность детей-пешеходов

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Госавтоинспекция МВД России рекомендовала родителям усилить личный контроль за безопасностью детей-пешеходов, особенное внимание важно уделить разъяснению им правил дорожного движения в период каникул, сообщает ведомство.

Обращение связано с увеличением светового дня и времени пребывания несовершеннолетних на улице в весенний период.

В Госавтоинспекции подчеркнули: взрослым необходимо регулярно проводить с детьми беседы о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.

"Особый акцент следует сделать на опасности внезапного появления на проезжей части из-за препятствий (припаркованных автомобилей, нерастаявших сугробов, строений вдоль дороги) и строгом следовании сигналам светофора. С учетом того, что в утренние часы в межсезонье во многих российских регионах по-прежнему достаточно темно, автоинспекторы призывают родителей обеспечить наличие на одежде и рюкзаках детей световозвращающих элементов. Это позволит водителям заметить ребенка в условиях недостаточной видимости", – слова приводятся в сообщении ведомства.

Кроме того, в Госавтоинспекции рекомендовали взрослым лично контролировать маршруты передвижения детей ("дом-школа-дом"), а в каникулы – пути до кружков и дополнительных секций, останавливая внимание на потенциально опасных участках дороги. Также в ведомстве посоветовали пресекать использование гаджетов и наушников при переходе проезжей части.

Обращаясь к водителям, в Госавтоинспекции призвали их быть внимательными вблизи образовательных организаций, жилых зон и у детских площадок.

"Поведение ребенка на дороге часто бывает непредсказуемым. Водитель должен быть готов к экстренной остановке, особенно при движении во дворах и маневрировании задним ходом", – отметили в ведомстве.

При планировании путешествий с детьми, а также при любом другом передвижении на автомобиле с несовершеннолетними, в салоне важно использовать удерживающие устройства. Если ребенку нет 7 лет – это обязательное условие, при этом автокресло должно соответствовать весу и росту пассажира. В возрасте от 7 до 11 лет на заднем сиденье возможны варианты (автокресло и штатный ремень безопасности), но при условии, что ремень проходит правильно – через плечо и грудь, не касаясь шеи. На переднем сиденье использование автокресла для пассажира обязательно до 11 лет включительно.

В Госавтоинспекции также напомнили родителям о роли личного примера: сознательное поведение взрослых при переходе проезжей части формирует культуру безопасного участия в дорожном движении у ребенка и подростка.