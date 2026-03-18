Дмитриев предложил США ввести санкции против Британии и ЕС

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил США ввести санкции против Великобритании и Евросоюза за разрушение Западной цивилизации и неготовность помочь Вашингтону с Ормузским проливом, а также снять санкции с России и тем самым поддержать мировые энергетические рынки.