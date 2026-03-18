Глава АдГ призвала Мерца прекратить финансировать Киев

БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала правительство канцлера Фридриха Мерца приложить усилия для восстановления отношений с Москвой и энергопоставок из РФ, а также поставила под вопрос финансирование "одной из самых коррумпированных стран" - Украины.