Рейтинг@Mail.ru
Глава АдГ призвала Мерца прекратить финансировать Киев - РИА Новости, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/germaniya-2081546338.html
Глава АдГ призвала Мерца прекратить финансировать Киев
Глава АдГ призвала Мерца прекратить финансировать Киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929982793_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_b7c97d5a5f0cc03a720faeb32ac71600.jpg
https://ria.ru/20260318/merts-2081525706.html
https://ria.ru/20260318/frg-2081506904.html
москва
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929982793_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_54f4a76ef3dfd8d5da051a678f8434c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Москва, Украина, Россия, Фридрих Мерц, Алиса Вайдель, Северный поток
Глава АдГ призвала Мерца прекратить финансировать Киев

Вайдель призвала Мерца остановить поддержку Киева и восстановить контакты с РФ

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала правительство канцлера Фридриха Мерца приложить усилия для восстановления отношений с Москвой и энергопоставок из РФ, а также поставила под вопрос финансирование "одной из самых коррумпированных стран" - Украины.
"Соответствует ли то, что вы делаете, интересам Германии, или, напротив, пришло время снова искать диалог с Россией, способствовать окончанию войны и вести переговоры о возобновлении поставок газа по трубопроводу "Северный поток"?" - сказала она, обращаясь с трибуны бундестага к Мерцу, присутствующему в парламенте по случаю правительственного часа. Речь политика транслировалась на сайте бундестага.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Мерц призвал ЕС игнорировать позицию Венгрии по санкциям против России
Вчера, 18:40
Вайдель также спросила, что конкретно предпринимает немецкое правительство, чтобы восстановить прерванные контакты с Россией, и призвала ослабить санкционную политику, как это сейчас делают США.
"И какую же цель преследует ваша политика в отношении Украины? Ваше правительство, как вы неоднократно подчеркивали, твердо стоит на стороне Украины. Хотите ли вы и дальше финансировать одно из самых коррумпированных государств в мире миллиардами, чтобы продлить безнадежную войну?" - сказала Вайдель.
Политик добавила, что Мерц, по ее мнению, задолжал гражданам ответы на эти вопросы.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Покупка нефти и газа у России дала бы преимущество Германии, заявили в АдГ
Вчера, 17:41
 
В миреМоскваУкраинаРоссияФридрих МерцАлиса ВайдельСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала