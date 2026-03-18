Глава АдГ призвала Мерца прекратить финансировать Киев

БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала правительство канцлера Фридриха Мерца приложить усилия для восстановления отношений с Москвой и энергопоставок из РФ, а также поставила под вопрос финансирование "одной из самых коррумпированных стран" - Украины.
"Соответствует ли то, что вы делаете, интересам Германии, или, напротив, пришло время снова искать диалог с Россией, способствовать окончанию войны и вести переговоры о возобновлении поставок газа по трубопроводу "Северный поток"?" - сказала она, обращаясь с трибуны бундестага к Мерцу, присутствующему в парламенте по случаю правительственного часа. Речь политика транслировалась на сайте бундестага.
"И какую же цель преследует ваша политика в отношении Украины? Ваше правительство, как вы неоднократно подчеркивали, твердо стоит на стороне Украины. Хотите ли вы и дальше финансировать одно из самых коррумпированных государств в мире миллиардами, чтобы продлить безнадежную войну?" - сказала Вайдель.
Политик добавила, что Мерц, по ее мнению, задолжал гражданам ответы на эти вопросы.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.