Глава МИД Германии усомнился в возможности смены власти в Иране

БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль усомнился в возможности проведения контролируемой извне смены власти в Иране.
"Нельзя ожидать, что подобный военный удар приведет к контролируемой (извне - ред.) смене режима (в Иране - ред.). Подобные военные операции не привели ни в Ираке, ни в Ливии к контролируемой смене режима таким образом, чтобы впоследствии (в этих странах - ред.) сформировалась свободная, демократическая структура, основанная на верховенстве закона", - заявил Вадефуль в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос о возможности смены власти в Иране в результате нападения на него со стороны США и Израиля.
Министр подчеркнул, что осознание невозможности смены власти в результате внешнего военного воздействия соответствует трезвому анализу ситуации вокруг Ирана.
"Я просто не верю, что этого возможно, так сказать, добиться с помощью военных действий извне", - резюмировал Вадефуль.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.