Рейтинг@Mail.ru
Георгиев успеет восстановиться к плей-офф, заявил Жамнов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:17 18.03.2026 (обновлено: 23:29 18.03.2026)
https://ria.ru/20260318/georgiev-2081562112.html
Георгиев успеет восстановиться к плей-офф, заявил Жамнов
Георгиев успеет восстановиться к плей-офф, заявил Жамнов - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Георгиев успеет восстановиться к плей-офф, заявил Жамнов
Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов сообщил журналистам, что голкипер Александр Георгиев успеет восстановиться к старту плей-офф... РИА Новости Спорт, 18.03.2026
2026-03-18T23:17:00+03:00
2026-03-18T23:29:00+03:00
хоккей
алексей жамнов
александр георгиев
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт
спартак (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062502757_0:144:2965:1812_1920x0_80_0_0_6e1456e5203534c6bedde49dce2c6979.jpg
https://ria.ru/20260318/mironov-2081561067.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062502757_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_3b282225eeaeae4c32e08622b0e51189.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
алексей жамнов, александр георгиев, континентальная хоккейная лига (кхл), спорт, спартак (москва)
Хоккей, Алексей Жамнов, Александр Георгиев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спорт, Спартак (Москва)
Георгиев успеет восстановиться к плей-офф, заявил Жамнов

Жамнов: вратарь "Спартака" Георгиев успеет восстановиться к старту плей-офф КХЛ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Георгиев
Александр Георгиев - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Александр Георгиев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов сообщил журналистам, что голкипер Александр Георгиев успеет восстановиться к старту плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Георгиев пропустил последние два матча регулярного чемпионата КХЛ.
«
"Георгиев успеет восстановиться к старту плей-офф. В этом плане у меня нет опасений. У него есть небольшое недомогание, мы не форсируем его восстановление", - сказал Жамнов.
"Спартак" в среду проиграл столичному ЦСКА на своей площадке после серии буллитов (2:3 Б).
«
"Для нас плюс, что мы сыграли в такой хоккей в преддверии плей-офф. Именно к такой игре и готовили команду сегодня. Радует, что старались играть правильно все 60 минут, выполняли игровое задание. Да, была погрешность, были ошибки, но сама игра и ее картинка получились. Ребята - молодцы, они держали удар. В таких матчах надо бороться на каждом участке, и команда выполняла это. Что касается большинства, то это отдельный разговор. После матча я сказал игрокам, кто выходил в спецбригадах, что такая игра в большинстве, которая была в нашем исполнении в последних двух матчах, неприемлема. У нас есть те, кто отвечает за большинство, но теперь я буду разбираться в этом сам. Меня очень сильно тревожит эта ситуация. Не забросить ни одной шайбы в большинстве в таких матчах - это тревожно для меня", - заявил Жамнов.
ХоккейАлексей ЖамновАлександр ГеоргиевКХЛ 2025-2026СпортХК Спартак (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Динамо Махачкала
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Автомобилист
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Адмирал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Ньюкасл
    7
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Бавария
    Аталанта
    4
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Тоттенхэм
    Атлетико Мадрид
    2
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Галатасарай
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала