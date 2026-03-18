Решения по дрейфующему газовозу "Арктик Метагаз" еще нет, сообщил источник

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Выход из ситуации с российским газовозом "Арктик Метагаз", продолжающим дрейфовать в Средиземном море после украинской атаки в начале марта, все еще не найден, заявил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков.
"Судно все еще дрейфует между Италией и Мальтой под воздействием морских течений и ветра. Решение до сих пор не найдено", - сказал собеседник агентства.
Он объяснил, что для буксировки судна потребовалась бы очень точная операция с учетом хрупкости поврежденного "Арктик Метагаза".
В МИД РФ ранее сообщали, что Москва держит ситуацию с газовозом на контроле, а дополнительные шаги рассмотрит после правовой квалификации инцидента.