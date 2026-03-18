Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:00 18.03.2026
Гарбузов: столичные компании нарастили выпуск постных продуктов
Московские предприятия увеличили производство постных продуктов, в ассортименте появились товары без животных компонентов, молока и яиц, указал министр... РИА Новости, 18.03.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Голубика
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Московские предприятия увеличили производство постных продуктов, в ассортименте появились товары без животных компонентов, молока и яиц, указал министр правительства столицы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Производители отметили, что такие продукты покупают не только соблюдающие Великий пост, но и те, кто следит за питанием.
"Сегодня в столице работает около 360 предприятий пищевой промышленности, на которых занято 65 тысяч специалистов. В прошлом году оборот отрасли вырос на 12,3% в сопоставимых ценах. Предприятия активно развивают производство продуктов для здорового или специализированного питания: выпускают линейки товаров без содержания глютена или молочных компонентов, снижают содержание сахара и соли, отказываются от искусственных добавок", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Например, столичное предприятие Trawa создает сыродавленые масла по старой технологии: методом холодного отжима. Он сохраняет полезные свойства семян и орехов. Сырье засыпают в льняной мешочек, укладывают в дубовую бочку и отправляют под пресс. Таким образом масло не нагревается и не контактирует с металлом — это позволяет сберечь омега-кислоты и витамины.
Также предприятие выпускает вяленые томаты, хумусы, песто и ферментированную капусту, овсяное печенье без сахара и вегетарианский десерт "Муравейник" на миндальной муке и наборы для домашнего производства растительного молока.
В ассортименте пекарни "Другой Хлеб" — продукты без глютена. Сотрудники не используют глютеносодержащие ингредиенты, что важно для людей с целиакией. Помимо этого, тут производят вафли из рисовой и овсяной муки, низкоуглеводные хлебцы, смеси для домашней выпечки.
Также организация в этом году увеличила объемы выпуска почти на 16% шоколадных десертов без яиц, молока и сахара. Рецептуру этого продукта долго разрабатывали, чтобы достичь привычного вкуса, используя только растительные компоненты. Десерты подходят для детей с раннего возраста и для взрослых, которые придерживаются лечебных диет.
Столичное предприятие "Амидис Групп" выпускает снеки из орехов и сухофруктов. Сырье привозят из разных стран: кешью — из Вьетнама и Индии, миндаль — из США и Испании, а специи — из Средиземноморья. На московском производстве их смешивают, фасуют и готовят к отправке в магазины. В ассортимент входит 16 видов снеков — все с натуральными приправами, без усилителей вкуса.
Такие товары, как кешью с паприкой и томатом, миндаль с чесноком и базиликом, а также миндаль с перцем чили и лимонным соком довольно востребованы. На данный момент предприятие разрабатывает новую сладкую линейку. Она будет включать премиальные специи: лебкухен, цитронет, бобы тонка и оранжину. Ранее такие пряности можно было попробовать в основном в ресторанах, а теперь они появятся в ореховых миксах и будут доступны всем жителям и гостям столицы.
Компания "Гринфилдс-Логистика" уже свыше 25 лет поставляет в Москву экзотические фрукты под брендом "Артфрут". Манго везут из Перу и Таиланда, ананасы — из Коста-Рики, маракуйю — из Кении и Зимбабве. В ассортимент предприятия входит более 100 видов фруктов, включая рамбутан и карамболу.
Каждая партия перед тем, как попасть на прилавок — проходит проверку. Работники следят, чтобы фрукты были спелыми, но не перезревшими, и сохраняли вкусовые качества. Поставки из разных стран позволяют москвичам приобретать свежие манго, ананасы и маракуйю на протяжении всего года.
Москва продолжает развивать инфраструктуру для производителей продуктов питания. В 2025 году на западе столицы открылся пищевой технопарк, а в Троицком и Новомосковском административных округах создают первую очередь пищевого кластера. Такие решения вносят вклад в развитие национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" и помогают предоставлять жителям и гостям столицы качественными продуктами.
В январе Гарбузов сообщал, что столичные предприятия, которые занимаются выпуском готовых блюд, также развивают производство и наращивают ассортимент.
 
