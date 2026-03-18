Подросток, задержанный в Уфе, присягнул украинским вербовщикам

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Задержанный в Уфе подросток прислал украинским вербовщикам видео с клятвой верности, только после этого ему стали давать задания, сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

Сам задержанный в видео рассказал, что текст клятвы ему прислал куратор, после чего злоумышленник сохранил его у себя на ноутбуке. Кроме того, задержанный признался, что куратор неоднократно предлагал ему стать смертником.