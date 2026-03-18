Подросток, задержанный в Уфе, присягнул украинским вербовщикам

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Задержанный в Уфе подросток прислал украинским вербовщикам видео с клятвой верности, только после этого ему стали давать задания, сообщил оперативный сотрудник ФСБ.
"Украинец, получив от несовершеннолетнего гражданина видеозапись с клятвой на верность... и убедившись в его готовности к совершению терактов в интересах терорганизации, поставил задачу по поиску и доразведке православных храмов либо еврейских общин в городе Уфе для совершения террористических актов", - сказал сотрудник в видео, опубликованном ФСБ.
Сам задержанный в видео рассказал, что текст клятвы ему прислал куратор, после чего злоумышленник сохранил его у себя на ноутбуке. Кроме того, задержанный признался, что куратор неоднократно предлагал ему стать смертником.
По информации СК РФ, подросток по указанию украинских кураторов планировал диверсионно-террористический акт в православном храме в Уфе, он задержан, ему предъявлено обвинение. Этот уфимец через мессенджер Telegram был завербован в ряды международной террористической организации ее функционером под псевдонимом "Мансур аль-Украини", проживающим на территории Украины, сообщила ФСБ.