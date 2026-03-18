Во Франции прокомментировали участие в операции по Ормузскому проливу

ПАРИЖ, 17 мар – РИА Новости. Участие Франции в операции по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе означало бы вступление Парижа в конфликт на Ближнем Востоке, заявила министр-делегат минобороны Франции Алис Руфо.
Президент США Дональд Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства. Президент республики Эммануэль Макрон во вторник заявил, что Франция не будет принимать участие в операциях по деблокированию Ормузского пролива на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
"Это (участие в операции в Ормузском проливе – ред.) означало бы участие в наступлении (на Иран – ред.). Но мы не выбирали войну, которую ведут Израиль и Соединенные Штаты, поэтому (у Франции – ред.) нет причин в ней участвовать", - сказала Руфо в эфире радиостанции radiofrance.
В то же время Франция не бездействует в контексте эскалации на Ближнем Востоке. Так, единственный авианосец республики "Шарль-де-Голль" находится в Восточном Средиземноморье, куда он прибыл для поддержки партнеров Франции, в частности, Кипра. Также французские суда принимают участие в обеспечении безопасности судоходства в Красном море в рамках миссии ЕС Aspides, добавила министр-делегат.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.