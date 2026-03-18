Фицо объяснил, почему Словакия на саммите ЕС не поддержит пункты по Украине

БРАТИСЛАВА, 18 мар - РИА Новости. Словакия не поддержит заключения запланированного на четверг саммита Европейского союза, которые будут касаться Украины, из-за отсутствия пункта о нефтепроводе "Дружба", прокачку по которому остановил Киев, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

"Словацко-украинские отношения - это не билет в один конец, когда мы должны все, а другая сторона не должна ничего", - сказал Фицо.