ЕС и Исландия подписали соглашение о партнерстве в сфере обороны
Евросоюз и Исландия в среду подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T18:55:00+03:00
Каллас: ЕС и Исландия подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности
БРЮССЕЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Евросоюз и Исландия в среду подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.
"Подписание сегодня соглашения о партнерстве между ЕС
и Исландией
в сфере безопасности и обороны выводит наши отношения на новый уровень", - написала Каллас
в соцсети X
.
Она уточнила, что соглашение среди прочего охватит сферу морской безопасности и защиту критической инфраструктуры.
В конце февраля премьер-министр страны Криструн Фростадоуттир сообщила, что Исландия готовится к референдуму о начале новых переговоров о вступлении в Европейский союз. Исландия подала заявку о вступлении в Евросоюз в 2009 году, в 2013 году переговоры были заморожены. В 2015 году заявка была фактически отозвана, а статус кандидата - снят.