ЕС и Исландия подписали соглашение о партнерстве в сфере обороны

В конце февраля премьер-министр страны Криструн Фростадоуттир сообщила, что Исландия готовится к референдуму о начале новых переговоров о вступлении в Европейский союз. Исландия подала заявку о вступлении в Евросоюз в 2009 году, в 2013 году переговоры были заморожены. В 2015 году заявка была фактически отозвана, а статус кандидата - снят.