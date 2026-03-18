18:55 18.03.2026 (обновлено: 18:56 18.03.2026)
ЕС и Исландия подписали соглашение о партнерстве в сфере обороны
Каллас: ЕС и Исландия подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности

© www.saga.uaФлаг Исландии
Флаг Исландии - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© www.saga.ua
Флаг Исландии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Евросоюз и Исландия в среду подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.
"Подписание сегодня соглашения о партнерстве между ЕС и Исландией в сфере безопасности и обороны выводит наши отношения на новый уровень", - написала Каллас в соцсети X.
Она уточнила, что соглашение среди прочего охватит сферу морской безопасности и защиту критической инфраструктуры.
В конце февраля премьер-министр страны Криструн Фростадоуттир сообщила, что Исландия готовится к референдуму о начале новых переговоров о вступлении в Европейский союз. Исландия подала заявку о вступлении в Евросоюз в 2009 году, в 2013 году переговоры были заморожены. В 2015 году заявка была фактически отозвана, а статус кандидата - снят.
ЦБ Исландии первым в Европе поднял ставку на фоне ситуации вокруг Ирана
Вчера, 14:14
 
