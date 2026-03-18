11:34 18.03.2026
Дело опекунши из Екатеринбурга, убившей ребенка, отправили в Верховный суд
происшествия, екатеринбург, россия, свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловский областной суд
Дело опекунши из Екатеринбурга, убившей ребенка, отправили в Верховный суд

Дело осужденной на 24 года за убийство ребенка опекунши с Урала отправили в ВС

© Фото : Свердловский областной суд/TelegramВероника Наумова, обвиняемая в убийстве пятилетнего мальчика, в зале суда
Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве пятилетнего мальчика, в зале суда. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Дело опекунши из Екатеринбурга Вероники Наумовой, осужденной на 24 года за истязание и убийство ребенка, тело которого было спрятано в спортивной сумке в гараже, отправлено в Верховный Суд РФ, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.
"Приговор вступил в законную силу. Однако на судебный акт Наумовой была подана кассационная жалоба. Уголовное дело в объеме 33 тома вместе с жалобой направлено в Верховный Суд Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Отмечается, что фигурантка была признана виновной в совершении 61 преступления: 49 преступлениях незаконного лишения свободы, пяти преступлениях умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, трех эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, преступлении неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязании, убийстве ребенка и мошенничестве при получении выплат.
Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам опекунши Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Его искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Спустя трое суток тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь, применяла к нему пытки, а 2 декабря 2022 года избила мальчика металлическим предметом, утопила в ванне и спрятала тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей выплат на него. Наумова, по данным следствия, к побоям ребенка привлекала другую опекаемую ею девочку, своего мужа, кровного племянника супруга – Даниила Егольникова.
Свердловский областной суд 28 июля 2025 года приговорил 36-летнюю Наумову к 24 годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы на два года. Егольникову в тот же день по обвинению в истязании и лишении ребенка свободы назначили пять лет колонии общего режима. Опекуншу при этом инстанция освободила от наказания по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию и мошенничестве за истечением срока привлечения к уголовной ответственности. По решению суда с фигурантки взыскана компенсация в миллион рублей по гражданскому иску потерпевшего – биологического отца убитого мальчика.
Ранее обжаловать приговор в апелляции ей не удалось.
