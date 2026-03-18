Ефимов: в 2026 году в Москве построят 18 спортобъектов

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В 2026 году в Москве построят 18 спортивных объектов суммарной площадью 214 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Новые объекты появятся, по его словам, на юге, севере, востоке, северо-востоке, юго-западе города, а также в ТиНАО.

"Самый крупный из строящихся объектов – это Центральная арена спортивного комплекса имени Э.А. Стрельцова площадью 62,8 тысячи квадратных метров, где будут расположены тренировочные поля, трибуны, детский клуб, музей, торговые павильоны и другие строения. Она возводится на юге столицы в Даниловском районе", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.