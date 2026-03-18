Ефимов: для проектов в градостроительстве сэкономили 200 миллиардов рублей

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. В Москве сэкономили около 200 миллиардов рублей, заранее рассчитав начальные цены на реализацию градостроительных проектов в прошлом году, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Благодаря тщательному анализу ценовых показателей столичные заказчики получают правильно сформированную предельную сумму будущей сделки, что сказывается на снижении стоимости реализации проекта в целом и обеспечивает соблюдение законодательства в сфере закупок. В 2025 году такая предварительная работа помогла сэкономить 219,1 миллиарда рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Процедурой занимается ГКУ "Мосстройзакупки". Под проверку попадают затраты градкомплекса Москвы, которые необходимы для строительных работ, реконструкции, капремонта и сноса объектов. Также должны быть согласованы расходы других компаний, подконтрольных правительству города, когда они заказывают проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы одновременно, отмечается в сообщении пресс-службы.