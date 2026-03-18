В Подмосковье три человека, в том числе младенец, погибли из-за утечки газа
11:08 18.03.2026 (обновлено: 11:09 18.03.2026)
В Подмосковье три человека, в том числе младенец, погибли из-за утечки газа
Три человека, в том числе трехмесячный ребенок, погибли из-за неисправной газовой колонки в Дзержинском, сообщает прокуратура Подмосковья. РИА Новости, 18.03.2026
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Дзержинский, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье три человека, в том числе младенец, погибли из-за утечки газа

В Дзержинском три человека погибли из-за неисправной газовой колонки

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Три человека, в том числе трехмесячный ребенок, погибли из-за неисправной газовой колонки в Дзержинском, сообщает прокуратура Подмосковья.
"Вчера, 17 марта в дневное время в квартире, расположенной на улице Спортивная, обнаружены тела супругов и их трехмесячного ребенка без видимых признаков насильственной смерти. В ходе осмотра места происшествия установлено, что квартира оборудована газовой колонкой, которая находилась в неисправном состоянии", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max.
Как уточнили в СК Подмосковья, по предварительным данным, причиной смерти могло послужить отравление угарным газом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
Прокуратура выясняет все обстоятельства происшествия.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Курске от отравления угарным газом погибли четыре человека
24 февраля, 17:29
 
