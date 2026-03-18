В Чувашии ввели карантин по пастереллезу
В Батыревском муниципальном округе Чувашии ввели карантин по пастереллезу из-за заболевания скота на фермах, сообщил Минсельхоз региона. РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T08:38:00+03:00
Происшествия, Чувашская Республика (Чувашия), Новосибирская область, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В Чувашии ввели карантин по пастереллезу из-за заболевания скота на ферме
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар — РИА Новости. В Батыревском муниципальном округе Чувашии ввели карантин по пастереллезу из-за заболевания скота на фермах, сообщил Минсельхоз региона.
"Бактерии рода Pasteurella выявлены у крупного рогатого скота, принадлежащего ЗАО "Батыревский". Наличие заболевания подтверждено в ходе исследования методом полимеразной цепной реакции в Чувашской республиканской ветлаборатории Госветслужбы Чувашии. В Батыревском муниципальном округе введен карантин по пастереллезу", — заявило ведомство на своем сайте
.
Как отметил вице-премьер и министр сельского хозяйства Чувашии Андрей Макушев, пастереллез появился в регионе впервые, он наиболее опасен для крупного и мелкого рогатого скота. Специалисты определили и купировали очаг заболевания. В Батыревском муниципальном округе локализуют болезнь его в пределах, для этого работает оперативный штаб.
«
"Силы и средства республиканского противоэпизоотического отряда приведены в состояние повышенной готовности", — подчеркнул Макушев.
Сейчас идет профилактическая работа с фермерами, владельцами личных подсобных хозяйств и главами аграрных организаций.
С января частично
объявили карантин по бешенству и пастереллезу в Новосибирской области
. Специалисты пытаются локализовать очаги заболеваний, в том числе изымая скот у личных подсобных хозяйств. По данным регионального Минсельхоза, многие из них уже удалось купировать, сейчас идут работы по дезинфекции.
Власти региона ввели компенсационные выплаты за изъятых животных и соцпомощь в размере среднедушевого прожиточного минимума, которую пострадавшие жители будут получать в течение девяти месяцев. Также возместят часть стоимости молодняка крупного рогатого скота, приобретенного личными подсобными хозяйствами.
Россельхознадзор
держит ситуацию на контроле. Правительство России направило в область рабочую группу для проверки.