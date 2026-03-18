В Чувашии ввели карантин по пастереллезу

Как отметил вице-премьер и министр сельского хозяйства Чувашии Андрей Макушев, пастереллез появился в регионе впервые, он наиболее опасен для крупного и мелкого рогатого скота. Специалисты определили и купировали очаг заболевания. В Батыревском муниципальном округе локализуют болезнь его в пределах, для этого работает оперативный штаб.