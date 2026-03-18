"Золотое кольцо" ежегодно посещают 27 миллионов туристов, заявил Чернышенко
"Золотое кольцо" ежегодно посещают 27 миллионов туристов, заявил Чернышенко - РИА Новости, 18.03.2026
"Золотое кольцо" ежегодно посещают 27 миллионов туристов, заявил Чернышенко
Маршруты "Золотого кольца" ежегодно посещают 27 миллионов туристов, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T19:48:00+03:00
2026-03-18T19:48:00+03:00
2026-03-18T19:48:00+03:00
россия, дмитрий чернышенко, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Россия, Дмитрий Чернышенко, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
"Золотое кольцо" ежегодно посещают 27 миллионов туристов, заявил Чернышенко
Чернышенко: маршрут "Золотого кольца" ежегодно посещают 27 миллионов туристов
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Маршруты "Золотого кольца" ежегодно посещают 27 миллионов туристов, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
В среду в Координационном центре правительства РФ
с участием Чернышенко
состоялась стратегическая сессия по вопросам развития туристского маршрута "Золотое кольцо". В рамках сессии было подписано соглашение о развитии туристского маршрута.
"По оценке Росстата
, уже сейчас маршруты Золотого кольца привлекают в год более 27 млн туристов. Думаю, если мы посмотрим СберИндекс, он покажет больше трети всех туристов нашей страны", - сказал Чернышенко.
По его словам, бренд "Золотого кольца" официально зарегистрирован Минэкономразвития
, а его правообладателем является Правительство России. "При этом он принадлежит всей стране и является определенным знаком качества", - добавил Чернышенко.
Он также отметил, что для увеличения турпотока необходимо развивать все виды туризма, в том числе патриотический, познавательный, исторический, гастрономический туризм, а также различные виды транспорта: авто, железнодорожные, авиа и речные круизы.
Чернышенко также подчеркнул важность привлечения внебюджетных инвестиций, которые направлены на модернизацию маршрутов и улучшение инфраструктуры.