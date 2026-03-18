21:32 18.03.2026 (обновлено: 21:39 18.03.2026)
Чехия поддержала инициативу о запрете въезда в ЕС российским военным
Чехия поддержала инициативу о запрете въезда в ЕС российским военным
Чехия поддержала инициативу о запрете въезда в ЕС российским военным

Бабиш: Чехия присоединилась к инициативе стран ЕС о запрете въезда военным РФ

ПРАГА, 18 мар - РИА Новости. Чехия присоединилась к странам Евросоюза, которые поддерживают ужесточение правил выдачи шенгенских виз бывшим и действующим российским военнослужащим, участникам специальной военной операции на Украине, заявил в среду чешский премьер Андрей Бабиш.
"Чешская Республика присоединилась к инициативе ряда стран Евросоюза, которые выступают за ужесточение правил выдачи виз бывшим и действующим российским военнослужащим, стремящимся въехать в Шенгенскую зону", - заявил Бабиш на заседании комитета по европейским делам палаты депутатов чешского парламента, его слова приводит агентство ЧТК.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Мерц призвал ЕС игнорировать позицию Венгрии по санкциям против России
Вчера, 18:40
Ожидается, что вопрос о визах для военнослужащих РФ будет обсуждаться на саммите ЕС в четверг.
"В понедельник мы обсудили данный врпрос на заседании коалиционного совета и поддержали его. Во вторник подписали и отправили в Брюссель соответствующее письмо", - добавил Бабиш.
В свою очередь, спикер Палаты лепутатов парламента Томио Окамура заявил на заседании коалиционного совета в понедельник, что ужесточение в выдаче виз в страны Шенгена должно распространяться на всех участников конфликта вокруг Украины, в том числе на украинцев.
"Мы уже говорили о том, что украинские ветераны также представляют угрозу безопасности. Но официально такого предложения нет, поэтому мы поддержали то предложение, которое находится на столе", - заявил Бабиш в среду, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
По данным ЧТК, в июне прошлого года семь стран Северной Европы призвали к запрету выдачи шенгенских виз российским военнослужащим, участвовавшим в военных действиях на Украине. В январе 2026 года ЕС начал рассматривать новое предложение о подобной мере уже в масштабе всего ЕС.
Военнослужащие с флагом ЕС - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
В ЕС открыто говорят, что готовят войну с Россией, заявила Жданова
Вчера, 18:09
 
