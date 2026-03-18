В Эрмитаже рассказали, кто вынесет окончательное решение по делу Бутягина
Окончательное решение по делу российского археолога Александра Бутягина, экстрадиции которого добивается Украина, примет генеральный прокурор Польши, сообщила... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T20:48:00+03:00
польша
украина
республика крым
александр бутягин
государственный эрмитаж
Эрмитаж: окончательное решение по делу Бутягина вынесет генпрокурор Польши
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Окончательное решение по делу российского археолога Александра Бутягина, экстрадиции которого добивается Украина, примет генеральный прокурор Польши, сообщила пресс-служба Государственного Эрмитажа.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин
был задержан в начале декабря 2025 года в Польше
по запросу Украины
за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму
. В среду варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем, сообщил, что защита археолога обжалует это решение.
"Государственный Эрмитаж
напоминает, что юридический процесс продолжается. Предстоит апелляция, после чего окончательное решение выносит генеральный прокурор Польши, к которому генеральный директор Эрмитажа ранее обращался с письмом", - говорится в сообщении.
Ранее Пиотровский направил заявление музея по поводу задержания Бутягина министру юстиции - генеральному прокурору Польши, сообщала РИА Новости в декабре директор Восточно-Крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина. Согласно этому обращению, текст которого пресс-служба Эрмитажа распространила в январе, музей надеется на справедливое решение властей Польши в отношении Бутягина. В письме отмечается также, что научное сообщество Государственного Эрмитажа настойчиво призывает освободить Бутягина.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.