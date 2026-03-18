В Эрмитаже рассказали, кто вынесет окончательное решение по делу Бутягина
20:48 18.03.2026
В Эрмитаже рассказали, кто вынесет окончательное решение по делу Бутягина
Окончательное решение по делу российского археолога Александра Бутягина, экстрадиции которого добивается Украина, примет генеральный прокурор Польши, сообщила... РИА Новости, 18.03.2026
В мире, Польша, Украина, Республика Крым, Александр Бутягин, Государственный Эрмитаж
В Эрмитаже рассказали, кто вынесет окончательное решение по делу Бутягина

Эрмитаж: окончательное решение по делу Бутягина вынесет генпрокурор Польши

© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl/Robert Kowalewski — Российский археолог Александр Бутягин в районном суде Варшавы
Российский археолог Александр Бутягин в районном суде Варшавы - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl/Robert Kowalewski
Российский археолог Александр Бутягин в районном суде Варшавы. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Окончательное решение по делу российского археолога Александра Бутягина, экстрадиции которого добивается Украина, примет генеральный прокурор Польши, сообщила пресс-служба Государственного Эрмитажа.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В среду варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем, сообщил, что защита археолога обжалует это решение.
"Государственный Эрмитаж напоминает, что юридический процесс продолжается. Предстоит апелляция, после чего окончательное решение выносит генеральный прокурор Польши, к которому генеральный директор Эрмитажа ранее обращался с письмом", - говорится в сообщении.
Ранее Пиотровский направил заявление музея по поводу задержания Бутягина министру юстиции - генеральному прокурору Польши, сообщала РИА Новости в декабре директор Восточно-Крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина. Согласно этому обращению, текст которого пресс-служба Эрмитажа распространила в январе, музей надеется на справедливое решение властей Польши в отношении Бутягина. В письме отмечается также, что научное сообщество Государственного Эрмитажа настойчиво призывает освободить Бутягина.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.
