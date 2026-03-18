В СПЧ высказались о решении суда Варшавы экстрадировать Бутягина

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Решение суда Варшавы о допустимости экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину - позорная страница европейского правосудия, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.
В среду Окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину. Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем, сообщил, что защита археолога обжалует решение о его экстрадиции.
"Преследование Бутягина - позорная страница европейского правосудия. Ученый в течение ряда лет профессионально выполнял свою работу, опираясь на научные стандарты, нормы международного права, проводил археологические изыскания на территории Крымского полуострова", - сказал Брод.
"Следственные действия в отношении Бутягина в Польше носили явно необъективный, предвзятый, репрессивный характер. Ходатайства адвокатов относительно того, чтобы изменить меру пресечения и освободить Бутягина под залог, не восприняты, доводы о том, что он не нанес никакого ущерба, не восприняты", - добавил правозащитник.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.