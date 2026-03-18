МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Решение суда Варшавы о допустимости экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину - позорная страница европейского правосудия, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.