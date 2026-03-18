https://ria.ru/20260318/butyagin-2081442518.html
Защита археолога Бутягина обжалует решение о его экстрадиции на Украину
Защита арестованного в Польше российского археолога Александра Бутягина обжалует решение о его экстрадиции на Украину, сообщил Telegram-канал "Адвокат для... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T14:39:00+03:00
польша
в мире
украина
варшава
александр бутягин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb177be00f5225273132d9027529db72.jpg
https://ria.ru/20260318/butyagin-2081441639.html
польша
украина
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_072e9bf424ca7aa4b4ff0ab8db6a1668.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости.
Защита арестованного в Польше российского археолога Александра Бутягина обжалует решение о его экстрадиции на Украину, сообщил Telegram-канал
"Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем.
Окружной суд Варшавы
принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога Александра Бутягина
на Украину
, сообщил РИА Новости в среду адвокат Адам Доманьский.
"Решение суда первой инстанции не означает немедленной экстрадиции - защита будет обжаловать его и добиваться отмены в суде высшей инстанции", - говорится в Telegram-канале "Адвокат для Александра Бутягина".
При этом адвокат напомнил, что в соответствии с польским законодательством в случае, если суд не отменит решение об экстрадиции, дело поступает министру юстиции, который принимает окончательное решение.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше
по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму
.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.