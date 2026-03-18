Защита археолога Бутягина обжалует решение о его экстрадиции на Украину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Защита арестованного в Польше российского археолога Александра Бутягина обжалует решение о его экстрадиции на Украину, сообщил Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем.

Окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину , сообщил РИА Новости в среду адвокат Адам Доманьский.

"Решение суда первой инстанции не означает немедленной экстрадиции - защита будет обжаловать его и добиваться отмены в суде высшей инстанции", - говорится в Telegram-канале "Адвокат для Александра Бутягина".

При этом адвокат напомнил, что в соответствии с польским законодательством в случае, если суд не отменит решение об экстрадиции, дело поступает министру юстиции, который принимает окончательное решение.

Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму