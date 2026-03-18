СМИ: Британия может направить корабли в Ормузский пролив в случае перемирия

ЛОНДОН, 18 мар - РИА Новости. Великобритания может направить военные корабли для обеспечения навигации в Ормузском проливе только в случае перемирия с Ираном, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства.
"Королевские ВМС могут быть привлечены для обеспечения прекращения огня в Ормузском проливе после того, как Иран и США заключат мирное соглашение", - пишет издание.
Отмечается, что Британия ведет переговоры о возможной отправке своих кораблей в рамках “системы сопровождения” гражданских судов через пролив, которую ранее предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее Макрон также отказался от участия Франции в операциях по разблокировке Ормузского пролива.
По информации издания, в обсуждениях возможной миссии в Ормузском проливе также участвуют другие союзники США в Европе, Азии и Персидском заливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
