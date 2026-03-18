Кожевников назвал Бобровского лучшим вратарем НХЛ - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Хоккей
10:31 18.03.2026
Кожевников назвал Бобровского лучшим вратарем НХЛ
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский на сегодняшний день является лучшим голкипером Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на среду по московскому времени Бобровский провел свой 800-й матч в НХЛ, обойдя по количеству игр в регулярных чемпионатах Николая Хабибулина (799), и стал рекордсменом по этому показателю среди российских вратарей.
"Сергей Бобровский на данном этапе является сильнейшим вратарем Национальной хоккейной лиги. Что, разве мы не видели два года подряд финальные игры Кубка Стэнли? Он практически в одиночку тащит команду, и больше по особому счету добавить нечего", - сказал Кожевников.
Бобровскому 37 лет. Он представляет "Флориду" с 2019 года, в составе "пантер" стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Воспитанник новокузнецкого "Металлурга" также выступал в НХЛ за "Филадельфию Флайерз" и "Коламбус Блю Джекетс". В "Коламбусе" он дважды выигрывал приз лучшему вратарю сезона "Везина Трофи". Бобровский в 2014 году в составе сборной России стал чемпионом мира.
