Баскетболисты "Зенита" обыграли МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
20:50 18.03.2026
Баскетболисты "Зенита" обыграли МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Санкт-петербургский баскетбольный клуб "Зенит" на выезде обыграл московский МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в Москве, завершилась победой петербуржцев со счетом 83:65 (24:28, 17:10, 25:12, 17:15). В составе победителей самым результативным стал Андре Роберсон, в активе которого 16 очков. У "МБА-МАИ" больше всех очков заработал Максим Барашков - 12.
МБА
65 : 83
Зенит
"Зенит" с 24 победами и 9 поражениями занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. МБА-МАИ с 14 победами и 18 поражениями располагается на седьмой строчке.
В следующем матче МБА-МАИ примет "Уралмаш" из Екатеринбурга 21 марта, а на следующий день "Зенит" дома сыграет с краснодарским клубом "Локомотив-Кубань".
