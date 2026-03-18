"Барселона" забила семь мячей "Ньюкаслу" и вышла в 1/4 финала ЛЧ

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Испанский футбольный клуб "Барселона" обыграл английский "Ньюкасл" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча прошла на "Камп Ноу" и завершилась победой хозяев со счетом 7:2. Дубли в составе "Барселоны" оформили Рафинья (6-я и 72-я минуты) и Роберт Левандовский (55 и 61), также мячи забили Марк Берналь (18), Ламин Ямаль (45+7, с пенальти) и Фермин Лопес (51). У "Ньюкасла" дважды отличился Антони Эланга (15 и 28). На 82-й минуте из-за травмы был заменен вратарь "Барселоны" Жоан Гарсия, вместо него на поле вышел Войцех Щенсный.
В первом матче, который прошел в Англии, команды сыграли вничью со счетом 1:1.
18 марта 2026 • начало в 20:45
Ямаль в возрасте 18 лет 248 дней стал самым молодым футболистом, забившим 10 мячей в Лиге чемпионов, за всю историю. Испанец превзошел рекорд француза Килиана Мбаппе (18 лет 350 дней). Левандовский (37 лет 209 дней) стал самым возрастным автором дубля в истории Лиги чемпионов, превзойдя достижение итальянца Филиппо Индзаги (37 лет 86 дней).
Фермин Лопес забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи в Лиге чемпионов сезона-2025/26. Он стал первым испанским футболистом "Барселоны", который достиг отметки в десять результативных действий за один розыгрыш главного еврокубкового турнира.