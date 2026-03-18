"Барселона" забила семь мячей "Ньюкаслу" и вышла в 1/4 финала ЛЧ

Фермин Лопес забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи в Лиге чемпионов сезона-2025/26. Он стал первым испанским футболистом "Барселоны", который достиг отметки в десять результативных действий за один розыгрыш главного еврокубкового турнира.