Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:38 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/bankomat-2081337031.html
Банкир рассказал, что делать, если банкомат не принимает банкноты
госдума рф
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97072/08/970720891_0:114:2184:1343_1920x0_80_0_0_5054c0f01827cbf2e4b211075686ffdf.jpg
https://ria.ru/20260206/dengi-2072591120.html
https://ria.ru/20260317/ekspert-2081262113.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97072/08/970720891_122:0:2063:1456_1920x0_80_0_0_9088da0d45f2243543a0c0d8ffacec73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Банкир рассказал, что делать, если банкомат не принимает банкноты

© Flickr / Leonardo Franko Банкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Flickr / Leonardo Franko
Банкомат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Если банкомат не принимает банкноту с незначительными дефектами, то самый простой способ - обратиться в отделение банка, так как там обязаны принимать платежеспособные купюры и обменивать их на новые, рассказали РИА Новости опрошенные аналитики.
"Если банкомат не принял банкноту из-за небольшой пометки, самый простой вариант - обратиться в отделение банка. Кредитные организации обязаны принимать платёжеспособные банкноты и при необходимости обменивать их на новые", - пояснил председатель правления АО "Национальный Банк Сбережений" Алексей Кузьмин.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Росфинмониторинг объяснил идею ограничить внесение денег через банкоматы
6 февраля, 03:36
По его словам, такие деньги можно внести через кассу на счёт или обменять без комиссии, если дефекты незначительные - банковская касса в таких ситуациях выполняет роль фильтра: сотрудники проверяют купюру вручную и либо возвращают её в оборот, либо направляют на замену, если она действительно утратила платёжеспособность.
В Т-Банке также сообщили, по каким признакам банкоматы распознают купюры на предмет наличия дефектов. Так, система анализирует совокупность параметров банкноты - как отдельные признаки, так и их комбинацию. Небольшие дефекты, к примеру надписи карандашом, не являются препятствием для приема банкноты.
Более того, купюры с незначительными дефектами не используются для последующей выдачи клиентам. "Мы сознательно исключаем их из дальнейшего оборота через банкоматы, чтобы клиенты не сталкивались со сложностями при использовании таких купюр", - пояснили в банке.
Член экспертного совета при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин отметил, что в случае возникновения сомнений относительно платежеспособности купюры кассир банка обязан принять купюру на экспертизу в Банк России, выдав клиенту справку.
"Вся процедура бесплатна. Можно также внести купюру через кассу банка на счёт, минуя банкомат - операционист обязан её принять", - подчеркнул он.
Корова на молочной ферме - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Россиянам рассказали, можно ли заразиться пастереллезом от животных
Вчера, 17:06
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала