Банкир рассказал, что делать, если банкомат не принимает банкноты

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Если банкомат не принимает банкноту с незначительными дефектами, то самый простой способ - обратиться в отделение банка, так как там обязаны принимать платежеспособные купюры и обменивать их на новые, рассказали РИА Новости опрошенные аналитики.

"Если банкомат не принял банкноту из-за небольшой пометки, самый простой вариант - обратиться в отделение банка. Кредитные организации обязаны принимать платёжеспособные банкноты и при необходимости обменивать их на новые", - пояснил председатель правления АО "Национальный Банк Сбережений" Алексей Кузьмин.

По его словам, такие деньги можно внести через кассу на счёт или обменять без комиссии, если дефекты незначительные - банковская касса в таких ситуациях выполняет роль фильтра: сотрудники проверяют купюру вручную и либо возвращают её в оборот, либо направляют на замену, если она действительно утратила платёжеспособность.

В Т-Банке также сообщили, по каким признакам банкоматы распознают купюры на предмет наличия дефектов. Так, система анализирует совокупность параметров банкноты - как отдельные признаки, так и их комбинацию. Небольшие дефекты, к примеру надписи карандашом, не являются препятствием для приема банкноты.

Более того, купюры с незначительными дефектами не используются для последующей выдачи клиентам. "Мы сознательно исключаем их из дальнейшего оборота через банкоматы, чтобы клиенты не сталкивались со сложностями при использовании таких купюр", - пояснили в банке.

Член экспертного совета при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин отметил, что в случае возникновения сомнений относительно платежеспособности купюры кассир банка обязан принять купюру на экспертизу в Банк России, выдав клиенту справку.