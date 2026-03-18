Украина и ЕП вынудили отменить выступления балерины Захаровой в Риме

РИМ, 18 мар – РИА Новости. Организаторы гала-концерта звезд мирового балета Les Etoiles в Риме сообщили РИА Новости, что были вынуждены отменить выступления российской балерины Светланы Захаровой после того, как получили письма от посольства Украины в Италии и представителя Европарламента.

"Сначала поступило письмо от посольства Украины , потом мы получили от сети ассоциации украинцев в Италии . Наконец, серьезности делу добавило письмо от заместителя председателя Европарламента Пины Пичиерно", - сказала собеседница агентства. Она не смогла раскрыть содержаний посланий, но отметила, что в них содержатся призывы изменить решение об участии Захаровой

В заключение представители Les Etoiles снова выразили глубокое огорчение в связи с отменой выступлений российской балерины, назвав его "огромным поражением".

Пичиерно неоднократно выступала против мероприятий пророссийской направленности в Италии, информируя о них местные власти и запуская кампании по их отмене. В частности, она добилась исключения российского оперного певца Ильдара Абдразакова из труппы неаполитанского театра "Сан-Карло" и протестовала против концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Казерте.

Большой гала-концерт Les Etoiles уже более десяти лет проходит на главной концертной площадке Рима Auditorium Parco della Musica. Концертные вечера с участием прима-балерины Большого театра были запланированы на 20 и 21 марта. Во вторник организаторы пояснили РИА Новости, что решение об отмене двух выступлений Захаровой было вынужденным. Они отметили, что получили "официальные сообщения" с "приглашением передумать" относительно участия Захаровой в проекте.

В начале января музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления Захаровой из-за "международной напряженности". Решение последовало за обращением посольства Украины в Италии, которое в конце декабря направило письма в адрес властей Флоренции и руководства театра с призывом отменить выступления.