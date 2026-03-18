Украина и ЕП вынудили отменить выступления балерины Захаровой в Риме - РИА Новости, 18.03.2026
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
15:49 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/balerina-2081464428.html
Украина и ЕП вынудили отменить выступления балерины Захаровой в Риме
Украина и ЕП вынудили отменить выступления балерины Захаровой в Риме - РИА Новости, 18.03.2026
Украина и ЕП вынудили отменить выступления балерины Захаровой в Риме
Организаторы гала-концерта звезд мирового балета Les Etoiles в Риме сообщили РИА Новости, что были вынуждены отменить выступления российской балерины Светланы... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T15:49:00+03:00
2026-03-18T15:49:00+03:00
культура
в мире
италия
украина
рим
светлана захарова
валерий гергиев
ильдар абдразаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861122475_88:78:2982:1706_1920x0_80_0_0_e8a9001c7a2d107fe80c3579b2cb52b6.jpg
https://ria.ru/20260318/intervidenie-2081332724.html
https://ria.ru/20260317/zaharova-2081259508.html
италия
украина
рим
в мире, италия, украина, рим, светлана захарова, валерий гергиев, ильдар абдразаков, европарламент, большой театр
Культура, В мире, Италия, Украина, Рим, Светлана Захарова, Валерий Гергиев, Ильдар Абдразаков, Европарламент, Большой театр
Украина и ЕП вынудили отменить выступления балерины Захаровой в Риме

РИА Новости: Украина и ЕП вынудили отменить выступления балерины Захаровой

Артистка балета Светлана Захарова. Архивное фото
РИМ, 18 мар – РИА Новости. Организаторы гала-концерта звезд мирового балета Les Etoiles в Риме сообщили РИА Новости, что были вынуждены отменить выступления российской балерины Светланы Захаровой после того, как получили письма от посольства Украины в Италии и представителя Европарламента.
"Сначала поступило письмо от посольства Украины, потом мы получили от сети ассоциации украинцев в Италии. Наконец, серьезности делу добавило письмо от заместителя председателя Европарламента Пины Пичиерно", - сказала собеседница агентства. Она не смогла раскрыть содержаний посланий, но отметила, что в них содержатся призывы изменить решение об участии Захаровой.
В заключение представители Les Etoiles снова выразили глубокое огорчение в связи с отменой выступлений российской балерины, назвав его "огромным поражением".
Пичиерно неоднократно выступала против мероприятий пророссийской направленности в Италии, информируя о них местные власти и запуская кампании по их отмене. В частности, она добилась исключения российского оперного певца Ильдара Абдразакова из труппы неаполитанского театра "Сан-Карло" и протестовала против концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Казерте.
Большой гала-концерт Les Etoiles уже более десяти лет проходит на главной концертной площадке Рима Auditorium Parco della Musica. Концертные вечера с участием прима-балерины Большого театра были запланированы на 20 и 21 марта. Во вторник организаторы пояснили РИА Новости, что решение об отмене двух выступлений Захаровой было вынужденным. Они отметили, что получили "официальные сообщения" с "приглашением передумать" относительно участия Захаровой в проекте.
В начале января музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления Захаровой из-за "международной напряженности". Решение последовало за обращением посольства Украины в Италии, которое в конце декабря направило письма в адрес властей Флоренции и руководства театра с призывом отменить выступления.
В июле 2025 года дирекция Королевского дворца Казерты отменила концерт российского дирижера Валерия Гергиева после кампании против его проведения. Участие в ней приняли антироссийские политики и провокаторы, также к ней присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева.
КультураВ миреИталияУкраинаРимСветлана ЗахароваВалерий ГергиевИльдар АбдразаковЕвропарламентБольшой театр
 
 
