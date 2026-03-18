Атмосфера на Паралимпиаде 2026 была дружественной, заявил Дегтярев - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
16:26 18.03.2026
Атмосфера на Паралимпиаде 2026 была дружественной, заявил Дегтярев
Атмосфера на Паралимпиаде 2026 была дружественной, заявил Дегтярев - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Атмосфера на Паралимпиаде 2026 была дружественной, заявил Дегтярев
Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что на Паралимпийских играх атмосфера для российских спортсменов... РИА Новости Спорт, 18.03.2026
2026-03-18T16:26:00+03:00
2026-03-18T16:26:00+03:00
россия
милан
кортина-д'ампеццо
спорт, россия, милан, кортина-д'ампеццо, михаил дегтярев, владимир путин, анастасия багиян, олимпийский комитет россии (окр), паралимпийские игры
Спорт, Россия, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Михаил Дегтярев, Владимир Путин, Анастасия Багиян, Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийские игры
Атмосфера на Паралимпиаде 2026 была дружественной, заявил Дегтярев

Дегтярев: атмосфера на Паралимпиаде для российских атлетов была дружественной

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Спортсмены из России во время парада атлетов на церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр
Спортсмены из России во время парада атлетов на церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр - РИА Новости, 18.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Спортсмены из России во время парада атлетов на церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что на Паралимпийских играх атмосфера для российских спортсменов была дружественной.
"На Паралимпиаде атмосфера для российских атлетов была дружественной. Все спортсмены проявляли уважение к нашей национальной символике, пара выходок лишний раз показала, что скандалисты - это лишь крикливое меньшинство, от которых все устали и хотят держаться подальше", - заявил Дегтярев в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Некоторые страны отказались от участия в параде спортсменов на церемонии открытия Игр в знак протеста против выступления российской сборной под своим флагом, также на одной из церемоний награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно не смотрели на флаг РФ и держали дистанцию от Анастасии Багиян и Сергея Синякина, а потом отказались от селфи с россиянами и китайскими спортсменами.
Чествование российских паралимпийцев в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
На Красной площади прошло чествование российских паралимпийцев
17 марта, 15:17
 
