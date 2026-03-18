Атмосфера на Паралимпиаде 2026 была дружественной, заявил Дегтярев

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что на Паралимпийских играх атмосфера для российских спортсменов была дружественной.
"На Паралимпиаде атмосфера для российских атлетов была дружественной. Все спортсмены проявляли уважение к нашей национальной символике, пара выходок лишний раз показала, что скандалисты - это лишь крикливое меньшинство, от которых все устали и хотят держаться подальше", - заявил Дегтярев в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Некоторые страны отказались от участия в параде спортсменов на церемонии открытия Игр в знак протеста против выступления российской сборной под своим флагом, также на одной из церемоний награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно не смотрели на флаг РФ и держали дистанцию от Анастасии Багиян и Сергея Синякина, а потом отказались от селфи с россиянами и китайскими спортсменами.