"Арсенал" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Английский "Арсенал" одержал победу над немецким "Байером" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Эберечи Эзе (36-я минута) и Деклан Райс (63). Первая встреча в Леверкузене закончилась ничьей со счетом 1:1.