13:38 18.03.2026 (обновлено: 13:42 18.03.2026)
Стала известна сумма, необходимая для возобновления поисков Наговициной
Стала известна сумма, необходимая для возобновления поисков Наговициной
Стала известна сумма, необходимая для возобновления поисков Наговициной

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Операция по поискам пропавшей в горах Киргизии альпинистки Натальи Наговициной, стоит более двух миллионов долларов, сообщил РИА Новости вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.
Наговицина получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб от переохлаждения. Наговицина осталась на этой высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и некоторым количеством еды и воды. Ранее стало известно, что федерация не может и не будет инициировать возобновление операции по поискам Наговициной.
"Эта операция стоит два-три миллиона долларов. Может, если найдется человек, может быть, родственник, кто будет готов рискнуть... Вероятность погибнуть там при этой поисковой операции очень высокая", - сказал Пятницин.
"С такой горы… Это все равно что космос. Вот представьте, в космосе летающий корабль терпит бедствие, люди там погибают. Кто-то находит деньги и выводит на орбиту пилотируемый корабль, который должен пристыковаться к кораблю, в котором погибли люди, и их вернуть на землю. Это огромный риск", - добавил собеседник.
Федерация альпинизма России не будет возобновлять поиски Наговициной
КиргизияРоссия
 
