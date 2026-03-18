В Москве прошла акция в честь Дня воссоединения Крыма с Россией

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Более 3 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской Роты" в честь Дня воссоединения Крыма с Россией на ВДНХ выстроились в надпись "Навсегда" и контур карты Республики Крым, а также развернули флаги РФ, Крыма и города-героя Севастополя, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня, 18 марта, "Молодая Гвардия Единой России", "Волонтерская рота Боевого Братства", активисты этих организаций пришли сюда, на ВДНХ. Более 3 тысяч человек выстроились в слово "Навсегда". Потому что "Крым, Россия - навсегда" – это тот лозунг, который воодушевил 12 лет назад всю нашу огромную страну и не перестает воодушевлять. Для нас это очень важная дата, поэтому всех сегодня поздравляем с этим замечательным праздником", - сказал председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов.
Годовщина воссоединения Крыма с Россией
Вчера, 13:43
Активисты также организовали торжественное шествие с флагами РФ, Республики Крым и города-героя Севастополя, в ходе которого прозвучал лозунг "Крым. Россия. Навсегда!".
"Для миллионов людей это событие стало символом восстановления исторической справедливости, единства и преемственности. Сегодня особенно важно, чтобы молодёжь понимала значение этой даты, знала историю своей страны и чувствовала личную сопричастность к её будущему", - отметил заместитель председателя МГЕР Александр Лебедев.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.