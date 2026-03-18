Афганистан и Пакистан приостановили боевые действия на время праздника - РИА Новости, 18.03.2026
19:18 18.03.2026 (обновлено: 19:19 18.03.2026)
Афганистан и Пакистан приостановили боевые действия на время праздника
Афганистан и Пакистан приостановили боевые действия на время праздника - РИА Новости, 18.03.2026
Афганистан и Пакистан приостановили боевые действия на время праздника
Афганистан приостанавливает боевые действия с Пакистаном на время мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр, сообщил пресс-секретарь верховного лидера...
2026-03-18T19:18:00+03:00
2026-03-18T19:19:00+03:00
в мире
афганистан
пакистан
саудовская аравия
афганистан
пакистан
саудовская аравия
в мире, афганистан, пакистан, саудовская аравия
В мире, Афганистан, Пакистан, Саудовская Аравия
Афганистан и Пакистан приостановили боевые действия на время праздника

Моджахед: Афганистан временно приостановил боевые действия с Пакистаном

© AP Photo / Wahidullah KakarВооруженный член организации "Талибан" в Афганистане
Вооруженный член организации Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© AP Photo / Wahidullah Kakar
Вооруженный член организации "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Афганистан приостанавливает боевые действия с Пакистаном на время мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр, сообщил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.
"Силы безопасности и обороны Исламского Эмирата Афганистан настоящим объявляют о временной приостановке оборонительной операций "Рад аль-Золм" ("Ответ на несправедливость" - ред.) с началом священного праздника Ид-аль Фитр", - написал Моджахед в своем аккаунте в соцсети Х.
Число погибших при атаке Пакистана на Афганистан достигло 400
По словам Моджахеда, это решение было принято в ответ на просьбы стран-посредников, включая Саудовскую Аравию, Турцию и Катар.
"Исламский эмират Афганистан выражает свою признательность за добрую волю и конструктивные усилия этих дружественных стран-посредников", - подчеркнул чиновник.
Вместе с тем Моджахед отметил, что обеспечение национальной безопасности, суверенитета и защита жизней граждан Афганистана остаются национальным и религиозным приоритетом.
"В случае любой угрозы Исламский Эмират ответит решительно", - написал Моджахед.
Одновременно Telegram-канал TOLOnews Plus сообщил, что Пакистан также объявил о прекращении огня на время праздника Ид аль-Фитр.
"Пакистан объявил, что по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Турции временно приостанавливает военные операции против Афганистана на время праздника Ид аль-Фитр", - говорится в сообщении.
Россия обеспокоена противостоянием Пакистана и Афганистана, заявили в МИД
В миреАфганистанПакистанСаудовская Аравия
 
 
