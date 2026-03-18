Афганистан и Пакистан приостановили боевые действия на время праздника

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Афганистан приостанавливает боевые действия с Пакистаном на время мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр, сообщил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.

"Силы безопасности и обороны Исламского Эмирата Афганистан настоящим объявляют о временной приостановке оборонительной операций "Рад аль-Золм" ("Ответ на несправедливость" - ред.) с началом священного праздника Ид-аль Фитр", - написал Моджахед в своем аккаунте в соцсети Х

Турцию и Катар. По словам Моджахеда, это решение было принято в ответ на просьбы стран-посредников, включая Саудовскую Аравию

"Исламский эмират Афганистан выражает свою признательность за добрую волю и конструктивные усилия этих дружественных стран-посредников", - подчеркнул чиновник.

Вместе с тем Моджахед отметил, что обеспечение национальной безопасности, суверенитета и защита жизней граждан Афганистана остаются национальным и религиозным приоритетом.

"В случае любой угрозы Исламский Эмират ответит решительно", - написал Моджахед.

Одновременно Telegram-канал TOLOnews Plus сообщил, что Пакистан также объявил о прекращении огня на время праздника Ид аль-Фитр.