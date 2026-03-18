Афганистан и Пакистан приостановили боевые действия на время праздника
Афганистан приостанавливает боевые действия с Пакистаном на время мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр, сообщил пресс-секретарь верховного лидера... РИА Новости, 18.03.2026
https://ria.ru/20260317/pakistan-2081135027.html
https://ria.ru/20260318/mid-2081444410.html
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Афганистан приостанавливает боевые действия с Пакистаном на время мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр, сообщил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.
"Силы безопасности и обороны Исламского Эмирата Афганистан настоящим объявляют о временной приостановке оборонительной операций "Рад аль-Золм" ("Ответ на несправедливость" - ред.) с началом священного праздника Ид-аль Фитр", - написал Моджахед в своем аккаунте в соцсети Х
.
По словам Моджахеда, это решение было принято в ответ на просьбы стран-посредников, включая Саудовскую Аравию
, Турцию
и Катар
.
"Исламский эмират Афганистан
выражает свою признательность за добрую волю и конструктивные усилия этих дружественных стран-посредников", - подчеркнул чиновник.
Вместе с тем Моджахед отметил, что обеспечение национальной безопасности, суверенитета и защита жизней граждан Афганистана остаются национальным и религиозным приоритетом.
"В случае любой угрозы Исламский Эмират ответит решительно", - написал Моджахед.
Одновременно Telegram-канал TOLOnews Plus сообщил, что Пакистан
также объявил о прекращении огня на время праздника Ид аль-Фитр.
"Пакистан объявил, что по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Турции временно приостанавливает военные операции против Афганистана на время праздника Ид аль-Фитр", - говорится в сообщении.