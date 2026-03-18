Адвокат рассказал, что может помочь Бутягину избежать экстрадиции

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Аргумент защиты арестованного в Польше российского археолога Александра Бутягина об истечении срока исковой давности уголовного преследования является достаточно весомым и может стать одним из оснований для отказа в экстрадиции в апелляционном суде, рассказал РИА Новости адвокат АБ "Забейда и партнеры" Нухбек Аджиев.

Юрист также объяснил, что, согласно Европейской конвенции о выдаче, при истечении срока давности уголовного преследования выдача невозможна, в связи с чем такой аргумент защиты может стать одним из оснований для отказа в экстрадиции и выдаче запрашивающей стороне лица.