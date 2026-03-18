Адвокат рассказал, что может помочь Бутягину избежать экстрадиции
Адвокат рассказал, что может помочь Бутягину избежать экстрадиции - РИА Новости, 18.03.2026
Адвокат рассказал, что может помочь Бутягину избежать экстрадиции
Аргумент защиты арестованного в Польше российского археолога Александра Бутягина об истечении срока исковой давности уголовного преследования является... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T18:04:00+03:00
2026-03-18T18:04:00+03:00
польша
украина
варшава
в мире, польша, украина, варшава, александр бутягин
В мире, Польша, Украина, Варшава, Александр Бутягин
Адвокат рассказал, что может помочь Бутягину избежать экстрадиции
Адвокат: аргумент об истечении срока давности поможет Бутягину избежать выдачи
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Аргумент защиты арестованного в Польше российского археолога Александра Бутягина об истечении срока исковой давности уголовного преследования является достаточно весомым и может стать одним из оснований для отказа в экстрадиции в апелляционном суде, рассказал РИА Новости адвокат АБ "Забейда и партнеры" Нухбек Аджиев.
В среду сообщалось, что Окружной суд Варшавы
принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога Бутягина
на Украину
.
"Аргумент защиты об истечении срока давности преследования действительно является достаточно весомым, поскольку экстрадиция не допускается, если сроки давности уголовного преследования за преступление истекли. И это прямо закреплено в Европейской конвенции о выдаче, которая была ратифицирована и на Украине, и в Польше
, и в России
. Поэтому, если есть основания полагать, что преследование ведется за преступление, в котором истекли сроки давности, то это будет достаточно сильный аргумент в апелляционном обжаловании", - сказал Аджиев.
Юрист также объяснил, что, согласно Европейской конвенции о выдаче, при истечении срока давности уголовного преследования выдача невозможна, в связи с чем такой аргумент защиты может стать одним из оснований для отказа в экстрадиции и выдаче запрашивающей стороне лица.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму
. Изначально окружной суд Варшавы арестовал его на 30 дней. Позже тот же суд продлил арест до 4 марта.