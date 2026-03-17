Госдума приняла соглашение с Белоруссией об исполнении постановлений судов
Госдума приняла соглашение с Белоруссией об исполнении постановлений судов - РИА Новости, 17.03.2026
Госдума приняла соглашение с Белоруссией об исполнении постановлений судов
Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения между Россией и Белоруссией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений. РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T14:11:00+03:00
2026-03-17T14:11:00+03:00
2026-03-17T14:11:00+03:00
белоруссия
россия
белоруссия, россия, вячеслав володин, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума приняла соглашение с Белоруссией об исполнении постановлений судов
ГД ратифицировала проект с Белоруссией о взаимном исполнении постановлений судов
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения между Россией и Белоруссией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений.
Документ внес в Госдуму на ратификацию кабмин РФ.
Согласно документу, судебные постановления, вынесенные компетентными судами одной стороны, не нуждаются в специальной процедуре признания и исполняются на территории другой стороны.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что вопросы укрепления единого правового пространства Союзного государства находятся среди ключевых в повестке работы депутатов Госдумы.
По его словам, ратификация соглашения позволит дополнительно усилить судебную защиту граждан стран и оперативнее решать вопросы в части восстановления их нарушенных прав.