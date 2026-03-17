Госдума приняла соглашение с Белоруссией об исполнении постановлений судов

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения между Россией и Белоруссией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений.

Документ внес в Госдуму на ратификацию кабмин РФ.

Согласно документу, судебные постановления, вынесенные компетентными судами одной стороны, не нуждаются в специальной процедуре признания и исполняются на территории другой стороны.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что вопросы укрепления единого правового пространства Союзного государства находятся среди ключевых в повестке работы депутатов Госдумы.