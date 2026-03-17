Организаторы выступления примы Большого в Риме прокомментировали его отмену

РИМ, 17 мар — РИА Новости. Организаторы гала-концерта звезд мирового балета Les Etoiles в Риме выразили сожаление из-за отмены двух выступлений примы Большого театра Светланы Захаровой и дали понять, что это решение было вынужденным.

"Нам очень жаль, потому что (художественный руководитель Даниэле. — Прим. ред.) Чиприани — большой поклонник танца и большой поклонник госпожи Захаровой ", — рассказали представители проекта.

Они заявили, что получили "официальные сообщения", в которых их просили пересмотреть вопрос участия балерины. По словам одного из собеседников агентства, решение было принято не по инициативе организаторов.

"Все сказано в нашем заявлении. Те, кто хотят понять, поймут. К сожалению, наши слова не всегда истолковываются правильно", — добавили представители проекта, комментируя сообщения в итальянских СМИ.

Отмену выступлений Захаровой они также объяснили, сравнив танец с мостом для диалога и жестом любви. По их словам, когда мероприятие "рискует быть неправильно понятым", то, что "искусство с таким трудом стремится построить, рискует обрушиться".

Большой гала-концерт Les Etoiles уже более десяти лет проходит на главной музыкальной площадке Рима Auditorium Parco della Musica. Захарова должна была принять в нем участие 20 и 21 марта.