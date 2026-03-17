Юрист рассказал, что грозит за мат в общественном месте
Россиянам за мат в общественном месте может грозить вплоть до 15 суток административного ареста, рассказал РИА Новости юрист, член Омского регионального... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T05:49:00+03:00
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россиянам за мат в общественном месте может грозить вплоть до 15 суток административного ареста, рассказал РИА Новости юрист, член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Дмитрий Макаров.
"Нецензурная брань на улице влечет за собой административную ответственность по статье 20.1 КоАП РФ
"мелкое хулиганство". За такими действиями последует административный штраф от 500 рублей до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток. Если же сквернословие будет сопряжено с неповиновением законному требованию представителя власти, за этим последует штраф до 2,5 тысяч рублей или также арест до 15 суток", - сказал он.
Макаров отметил, что за бранные выражения, адресованные конкретному человеку, грозит штраф до 5 тысяч рублей по статье 5.61 КоАП РФ "оскорбление". А в случае унижения чести и достоинства должностными или юридическими лицами им грозит до 50 тысяч рублей и до 200 тысяч рублей штрафа соответственно.