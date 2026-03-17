ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Юга"

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре орудия артиллерии и десять автомобилей за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.