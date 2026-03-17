Началось взыскание с "Ренессанс" 4 млрд руб в пользу акционеров "Фосагро"
18:49 17.03.2026 (обновлено: 18:52 17.03.2026)
Началось взыскание с "Ренессанс" 4 млрд руб в пользу акционеров "Фосагро"
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов открыла исполнительное производство по взысканию со структур финансовой группы "Ренессанс" 4 миллиардов рублей долга в пользу компаний Perpecia Limited и Dubhe Holdings, акционеров "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Perpecia и Dubhe в 2023 году обратились с исками к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank, кипрской компании группы "Онэксим" Михаила Прохорова Renaissance Securities (Cyprus) Limited и ее российским дочерним ООО "Ренессанс Брокер", ООО "Ренессанс Капитал – Финансовый консультант" и банку "Ренессанс Кредит" о взыскании убытков, причиненных блокировкой из-за санкций денежных средств и ценных бумаг истцов, которыми управляла группа "Ренессанс".
По иску Perpecia Limited арбитражные суды трех инстанций взыскали с ООО "Ренессанс Брокер", ООО "Ренессанс Капитал – ФК" и банка "Ренессанс Кредит" более 5,6 миллиона долларов задолженности по возврату денежных средств, а также солидарно с этих ответчиков и Euroclear Bank – более 16,6 миллиона долларов стоимости заблокированных ценных бумаг, около 426 тысяч долларов убытков в размере сумм расчетов, не проведенных в связи с блокировкой, и около 53 миллионов рублей.
Иск Dubhe Holdings арбитражный суд Москвы сначала отклонил, но суды двух вышестоящих инстанций затем полностью удовлетворили, взыскав с ответчиков более 22,4 миллиона долларов.
"Онэксим" и "Ренессанс Капитал" в ноябре 2024 года сообщили о продаже российского бизнеса инвестгруппы "Ренессанс Капитал", включая компании "Ренессанс Капитал – Финансовый консультант", "Ренессанс Брокер" и УК "РенКап", менеджменту во главе с Максимом Орловским, Владимиром Куровым и Игорем Даниленко.
Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов.
 
