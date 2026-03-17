Бахрушинский музей открыл выставку театрального авангарда в Люксембурге

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей (БТМ) представил выставку "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" в Люксембурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе БТМ.

« "Бахрушинский музей открыл выставочный сезон 2026 года в Европе выставкой "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" в Люксембурге. В ближайших планах - организация ещё четырех проектов в европейских столицах. Интерес к нашим выставкам у публики остается высоким, поэтому к концу года, уверена, реализованных проектов будет значительно больше", - приводятся слова гендиректора Бахрушинского музея Кристины Трубиновой.

Так, выставка рассказывает о периоде 1910–1925 годов - времени художественных поисков и масштабных трансформаций, когда художники-авангардисты совершили революцию в сценографии. Посетители смогут узнать о том, как идеи, некогда чуждые "законам сцены", стали частью театральной традиции.

« "Благодаря сотрудничеству с Бахрушинским музеем сегодня мы можем представить в Люксембурге русский авангард во всем его многообразии: ведь именно в театральном пространстве объединяются изобразительные образы, архитектурные находки, декоративные элементы. Не сомневаюсь, что этот уже шестой наш совместный проект вызовет большой интерес у местной аудитории, позволит во многом по-новому взглянуть на историю отечественного искусства", - отметила директор Русского дома в Люксембурге Марина Бочарова.

Как уточняется, экспозиция включает девять разделов и более 100 экспонатов из коллекции Бахрушинского музея. Среди них работы Николая Сапунова, Владимира Татлина и Александры Экстер, а также Казимира Малевича из собрания Санкт-Петербуржского музея театрального и музыкального искусства, в том числе супрематические костюмы для оперы "Победа над солнцем".

В рамках выставки также представят эскизы декораций и костюмов к постановкам "Жизнь за царя" Михаила Глинки, "Фамира-Кифаред" Иннокентия Анненского, "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира, футуристической опере "Победа над солнцем" Велимира Хлебникова и Михаила Матюшина, "Летучему голландцу" Рихарда Вагнера и другим. Завершает экспозицию раздел, посвященный проектам Эля Лисицкого.