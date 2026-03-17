Бахрушинский музей открыл выставку театрального авангарда в Люксембурге
13:07 17.03.2026
Бахрушинский музей открыл выставку театрального авангарда в Люксембурге
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей (БТМ) представил выставку "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" в Люксембурге
Люксембург (округ), Европа, Кристина Трубинова, Казимир Малевич, Уильям Шекспир, Театральный музей имени Бахрушина, Выставки, Развлечения, Музейные маршруты России
Бахрушинский музей открыл выставку "Премьеры русского авангарда" в Люксембурге

Выставка "Премьеры русского авангарда"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей (БТМ) представил выставку "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" в Люксембурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе БТМ.
"Бахрушинский музей открыл выставочный сезон 2026 года в Европе выставкой "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" в Люксембурге. В ближайших планах - организация ещё четырех проектов в европейских столицах. Интерес к нашим выставкам у публики остается высоким, поэтому к концу года, уверена, реализованных проектов будет значительно больше", - приводятся слова гендиректора Бахрушинского музея Кристины Трубиновой.

Так, выставка рассказывает о периоде 1910–1925 годов - времени художественных поисков и масштабных трансформаций, когда художники-авангардисты совершили революцию в сценографии. Посетители смогут узнать о том, как идеи, некогда чуждые "законам сцены", стали частью театральной традиции.
В рамках выставки также представят эскизы декораций и костюмов к постановкам "Жизнь за царя" Михаила Глинки, "Фамира-Кифаред" Иннокентия Анненского, "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира, футуристической опере "Победа над солнцем" Велимира Хлебникова и Михаила Матюшина, "Летучему голландцу" Рихарда Вагнера и другим. Завершает экспозицию раздел, посвященный проектам Эля Лисицкого.
Выставка "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" продлится в Русском доме в Люксембурге до 30 апреля.
Бахрушинский музей открыл выставку на Фестивале российского кино в Таиланде
4 марта, 11:50
 
Музейные маршруты России, Люксембург (округ), Европа, Кристина Трубинова, Казимир Малевич, Уильям Шекспир, Театральный музей имени Бахрушина, Выставки, Развлечения
 
 
