15:06 17.03.2026
Выставка "РусАртСтиль" пройдет в Москве с 25 по 29 марта
Выставка "РусАртСтиль" пройдет в Москве с 25 по 29 марта
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. ХI выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров России "РусАртСтиль" состоится в столице с 25 по 29 марта, сообщили организаторы.
Проект соберет более 240 участников из 35 регионов России, а также из Белоруссии и Узбекистана.
Гостей ждут авторская керамика и фарфор, ювелирные изделия, эмальерное искусство; художественные изделия из стекла, металла, камня и кожи; тончайшее кружево, вышивка, изделия из пуха и войлока, а также дизайнерская и этническая одежда, аксессуары и другое.
В пространстве выставки расположатся несколько арт-локаций. Посетителей встретит фотозона с арт-объектом "Бабочка". Автор – Валерий Галкин, народный художник-кузнец России, академик Российской Академии Художеств. Мастер русского поп-арта, член союза художников России Мария Барковская удивит живописной инсталляцией "Красный хоровод", соавторами которой смогут стать и гости "РусАртСтиля".
К "Году единства народов России" приурочен также экспонируемый на "РусАртСтиле" проект "Народы России – сердце России". Над ним работали художники-кукольники из творческого объединения "ЭпиЦентр кукол", воссоздавая в своих работах национальные костюмы народов нашей страны.
Как отметили организаторы, еще одной точкой притяжения внимания станет фотозона "Погружение в мир русского культурного кода". Ее дизайн вдохновлен тремя самобытными школами росписи, каждая из которых несет в себе многовековую историю и эстетику.
Впервые на "РусАртСтиле" будет представлена экспозиция авторских изделий художественной резьбы по дереву творческой группы художников-офицеров при поддержке Общероссийской организации "Офицеры России".
В рамках выставки откроется традиционный салон "Территория российской моды". Ведущие российские модельеры и дизайнеры представят новые весенние коллекции, в которых национальные мотивы переплетаются с современным кроем и актуальными силуэтами.
Для тех, кто хочет реализовать свой творческий дар и освоить новые художественные техники, все пять дней будут работать авторские мастер-классы.
Гурманов привлечет на выставке салон "ЭкоВкусно", где будет представлена широкая линейка отечественных фермерских продуктов. Гости смогут продегустировать и приобрести крафтовые сыры, кондитерские изделия, мед.
Флешмоб "Приколись!" состоится 29 марта в рамках выставки "РусАртСтиль". Более 100 участниц пройдут по выставочному залу в брошках, созданных своими руками.
Основная миссия проекта "РусАртСтиль" — создать "живой сплав" культурного наследия и новейших тенденций в искусстве. Организаторы проекта ставят перед собой задачу: показать формирование нового российского стиля, где исконная самобытность народов России гармонично соединяется с актуальными технологиями сегодняшнего дня.
 
