Рейтинг@Mail.ru
Ворончихина не ожидала такой поддержки от болельщиков на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 17.03.2026 (обновлено: 15:11 17.03.2026)
https://ria.ru/20260317/voronchihina-2081234637.html
Ворончихина не ожидала такой поддержки от болельщиков на Паралимпиаде
Ворончихина не ожидала такой поддержки от болельщиков на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
Ворончихина не ожидала такой поддержки от болельщиков на Паралимпиаде
Двукратная чемпионка Паралимпиады в Италии горнолыжница Варвара Ворончихина заявила, что не ожидала получить столько поддержки от болельщиков во время участия в РИА Новости Спорт, 17.03.2026
2026-03-17T15:10:00+03:00
2026-03-17T15:11:00+03:00
спорт
россия
италия
милан
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
павел рожков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081228180_0:289:2952:1949_1920x0_80_0_0_8406c4c39f497061cfdb388f3e76551d.jpg
https://ria.ru/20260315/paralimp-2080822868.html
россия
италия
милан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081228180_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_fb0a9ba5ffc69562c5c5007cc3777cae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, италия, милан, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры, павел рожков
Спорт, Россия, Италия, Милан, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры, Павел Рожков
Ворончихина не ожидала такой поддержки от болельщиков на Паралимпиаде

Ворончихина заявила, что не ожидала такой поддержки на Паралимпиаде

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДвукратная олимпийская чемпионка, серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр 2026 Варвара Ворончихина во время чествования российских спортсменов в ГУМе
Двукратная олимпийская чемпионка, серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр 2026 Варвара Ворончихина во время чествования российских спортсменов в ГУМе - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Двукратная олимпийская чемпионка, серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр 2026 Варвара Ворончихина во время чествования российских спортсменов в ГУМе
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратная чемпионка Паралимпиады в Италии горнолыжница Варвара Ворончихина заявила, что не ожидала получить столько поддержки от болельщиков во время участия в Играх.
Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. На счету Ворончихиной золотые медали в супергиганте и слаломе, серебро в гигантском слаломе и бронза в скоростном спуске.
"Мы не ожидали такой поддержки. Видеть такое количество людей - большая ценность для нас. Мы действительно сражались, и ваша поддержка очень важна", - заявила журналистам Ворончихина.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном.
"Мы вас благодарим за поддержку и внимание к нашим спортсменам во время трудных стартов на Паралимпиаде. Для нас это было необходимо. Мы гордимся и восхищаемся всеми нашими спортсменами. Соревнования закончились, но путь спортивный не закончен. Наши ребята уже через 2-3 дня выезжают на чемпионаты России", - заявил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Иван Голубков, завоевавший золотую медаль в гонке на 20 км свободным стилем среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Восемь золотых медалей: каким был триумф России на Паралимпиаде
15 марта, 17:36
 
СпортРоссияИталияМиланПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игрыПавел Рожков
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Амур
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Авангард
    3
    4
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Спортинг
    Буде-Глимт
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Реал Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала