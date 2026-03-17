Ворончихина не ожидала такой поддержки от болельщиков на Паралимпиаде

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратная чемпионка Паралимпиады в Италии горнолыжница Варвара Ворончихина заявила, что не ожидала получить столько поддержки от болельщиков во время участия в Играх.
Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. На счету Ворончихиной золотые медали в супергиганте и слаломе, серебро в гигантском слаломе и бронза в скоростном спуске.
"Мы не ожидали такой поддержки. Видеть такое количество людей - большая ценность для нас. Мы действительно сражались, и ваша поддержка очень важна", - заявила журналистам Ворончихина.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном.
"Мы вас благодарим за поддержку и внимание к нашим спортсменам во время трудных стартов на Паралимпиаде. Для нас это было необходимо. Мы гордимся и восхищаемся всеми нашими спортсменами. Соревнования закончились, но путь спортивный не закончен. Наши ребята уже через 2-3 дня выезжают на чемпионаты России", - заявил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.