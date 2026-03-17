ФСБ: похищенные у предприятий ОПК деньги выделялись на вооружения

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Руководители двух коммерческих предприятий похитили деньги, предназначенные для производства особо востребованных образцов вооружения, сообщила ФСБ России.

"Установлено, что злоумышленники ввели в заблуждение представителей предприятий ОПК с целью хищения денежных средств, предназначенных для производства особо востребованных образцов вооружения", - говорится в сообщении.