Володин рассказал о впечатлениях наблюдателей от референдума в Казахстане

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы, участвовавшие в наблюдении за референдумом в Казахстане, отметили высокий уровень его организации и прозрачность, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе телефонного разговора с председателем Мажилиса парламента Казахстана Ерланом Кошановым.

Отмечается, что в этом году Россия председательствует в ОДКБ, также в этом году будет отмечаться 20-летие образования Парламентской ассамблеи организации.