Володин рассказал о впечатлениях наблюдателей от референдума в Казахстане

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы, участвовавшие в наблюдении за референдумом в Казахстане, отметили высокий уровень его организации и прозрачность, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе телефонного разговора с председателем Мажилиса парламента Казахстана Ерланом Кошановым.
Как отмечается в публикации на сайте Госдумы, Володин в ходе разговора подчеркнул, что депутаты, участвовавшие в качестве наблюдателей, отметили высокий уровень организации референдума и прозрачность плебисцита, который прошел в полном соответствии с нормами международного и национального законодательства.
"Вячеслав Володин поздравил коллегу с успешным проведением референдума по вопросу принятия новой конституции Казахстана, инициированного президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Председатель Мажилиса парламента республики со своей стороны поблагодарил депутатов ГД, которые в составе миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ и Парламентского собрания Союза Беларуси и России следили за ходом волеизъявления", - сказано в публикации.
Также Володин и Кошанов обсудили подготовку к проведению заседания Совета ПА ОДКБ, которое запланировано на 20 апреля в Москве.
Отмечается, что в этом году Россия председательствует в ОДКБ, также в этом году будет отмечаться 20-летие образования Парламентской ассамблеи организации.