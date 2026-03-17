МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин делал все, чтобы не допустить военного конфликта на Украине, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"К ситуации на Украине самое непосредственное отношение имеют и Соединённые Штаты, Англия, Германия, Франция. И если бы только не действия их руководителей, Байдена, предшественников Макрона, да и сегодняшнего главы Франции - Макрона, так же, как руководителей Германии и Англии, не было бы войны на Украине. Наш президент делал всё для того, чтобы этого не допустить", - сказал Володин на осмотре выставки, посвященной празднованию 10-летия создания Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и 215-й годовщины войск правопорядка.
По мнению председателя Госдумы, "всё это кровопролитие исключительно на совести и на руках лидеров европейских государств, а также киевского преступного режима, который действует исключительно в интересах зарубежья, а местные просто страдают и стали заложниками и Зеленского, и его окружения".
"Чем быстрее там наведём порядок, а победа обязательно будет за нами, тем быстрее люди с облегчением вздохнут", - сказал Володин.
По его словам, "надо сделать всё для того, чтобы были поддержаны у нас и военнослужащие Росгвардии, наших Вооружённых Сил, и, со своей стороны, депутаты будут делать всё для этого".
Володин осмотрел выставку вместе с директором Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующим войсками национальной гвардии РФ Виктором Золотовым. Он в свою очередь выразил благодарность депутатскому корпусу, руководству Госдумы от всего личного состава, руководства Росгвардии за принятие законов, которые помогают войскам национальной гвардии своевременно реагировать на современные вызовы и переходить к новым методам обеспечения безопасности.