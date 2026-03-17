Волочкова прокомментировала отмену выступлений балерины Захаровой в Риме
Балерина Анастасия Волочкова, комментируя отмену выступлений примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой в Риме, сообщила РИА Новости, что это связано с...
Волочкова: европейцы боятся высокого уровня профессионализма российских артистов
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова, комментируя отмену выступлений примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой в Риме, сообщила РИА Новости, что это связано с тем, что европейцы боятся русских артистов и видят в них угрозу из-за высокого уровня их профессионализма.
Ранее сообщалось, что большой гала-концерт звезд мирового балета Les Etoiles в Риме
отменил выступление Захаровой
, которое должно было состояться 20 и 21 марта. Захарова подтвердила РИА Новости отмену своего выступления.
"Я могу сказать одно: русские артисты балета, драматического искусства, спортсмены составляют угрозу для всего мира, потому что они обладают высоким уровнем профессионализма. Я могу про Светлану Захарову сказать, что она замечательная и признанная во всем мире балерина", - сказала собеседница агентства.
Волочкова отметила, что представителей русской балетной школы всегда воспринимали с опаской, потому что они создавали высокий уровень конкуренции.
"Я представляла Россию
на всех мировых сценах. Всегда боялись, всегда. Конечно, такой уровень конкуренции", - поделилась балерина.
Кроме того, по словам Волочковой, за рубежом могут недолюбливать русских, так как народу удается сохранять главное - человечность.
"Почему вместо того, чтобы воспринимать русских артистов как миротворцев, как людей, которые дарят радость в той сложнейшей политической ситуации, которая в мире происходит, надо брать и уничтожать? Знаете, на месте наших русских артистов, неважно из какого они цеха, нужно идти дальше с гордо поднятой головой и посылать их всех (европейцев, пытающихся отменить русскую культуру - ред.)", - заключила артистка.
В начале января музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции
отменил два выступления Захаровой из-за "международной напряженности" после обращения посольства Украины
в Италии
. Решение последовало за обращением посольства Украины в Италии, которое в конце декабря направило письма в адрес властей Флоренции и руководства театра с призывом отменить выступления.
В июле 2025 года дирекция Королевского дворца Казерты отменила концерт российского дирижера Валерия Гергиева
после кампании против его проведения. Участие в ней приняли антироссийские политики и провокаторы, также к ней присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева.