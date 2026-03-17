ВСУ оборудовали опорный пункт среди жилых домов в Запорожской области

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Украинские боевики оборудовали опорный пункт посреди жилой застройки одного из населенных пунктов Запорожской области и разместили вокруг технику, российские военнослужащие обнаружили эту позицию и точными ударами уничтожили военную инфраструктуру противника, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчет разведывательного БПЛА "Орлан" войск беспилотных систем группировки войск "Восток" в ходе разведки обнаружил позиции противника в Запорожской области. Было установлено, что националисты оборудовали опорный пункт и стянули технику в жилую застройку одного из населенных пунктов. Укрепленные здания противник планировал использовать для длительной обороны на этом участке зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разведчики уточнили координаты района сосредоточения врага данные и передали их расчетам реактивных систем залпового огня "Град" 35-й армии группировки войск "Восток". "Реактивщики" выдвинулись на огневую позицию и нанесли удары по выявленному опорному пункту и технике противника.
"Работа и взаимодействие расчетов беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня обеспечено отечественными средствами связи и управления, даже вовремя активной работы средств радиоэлектронного подавления противника", - подчеркнули в МО РФ.
Отмечается, что 122-миллиметровые реактивные снаряды накрыли позиции противника, разрушили оборудованные в зданиях опорные пункты, места размещения подразделений, уничтожили живую силу и технику ВСУ. Противник утратил возможность использовать подготовленные позиции и усиливать оборону в этом районе.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
